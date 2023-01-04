「福建艦」下半年海試 機電艙室首曝光 可望2024年服役

「央視軍事」特別節目專訪福建號艤裝進度，首次曝光艦上機電艙室。（「央視軍事」畫面截圖）

中國第三艘航母「福建艦」去年6月下水後，動向備受關注，近日該艦內部艙室畫面曝光，相關設備安裝完成度很高，電機設備顯示屏已經通電正常操作，並進行調試內部子系統；軍事專家推測，福建艦內部舾裝工作接近完工，今年下半年海試機率高，有望在2024年年中或年底服役。

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「福建艦」是中國國產常規動力電磁彈射型航母，「福建艦」副艦長日前接受央視採訪稱，新的一年將做好試驗試航等各項工作。中國軍事專家邵永寧撰文稱，先談試航，一艘軍用艦艇下水後，並不等於該艦就已經100%完成建造，其只是具備了從船塢轉移到港口碼頭的能力。下水後的艦艇仍需要繼續完成舾裝工作，如武器和船電系統的安裝、艦體設施的安裝和艦體內部舾裝（如通風系統、電路系統、管道系統和內部裝飾等），待剩餘的舾裝工作完成後，才能展開海試。

港口舾裝工作所需時間的長短，與這艘軍艦下水時的完成度有直接的關係。通常來說，航母的海試時間在6~24個月左右，週期的長短與建造品質和技術成熟度有關，也與新技術的使用程度有關。解放軍 首艘航母「遼寧艦 」的海試時間持續約13個月；首艘國產航母「山東艦」的海試時間持續了約19個月。

「福建艦」雖大量運用了新技術，但有過改裝「遼寧艦」和自行建造「山東艦」的經驗，很多方面都極為成熟。「福建艦」的海試時間很可能會在1年到1年半左右，便可交付部隊，即有望在明年年中或年末服役。

文章稱，至於「福建艦」副艦長提到的「試驗」，專案就太多了。其中最重要的幾個大項，分別為操錨試驗、高速航行轉彎試驗、作戰系統測試、艦載機準確進場和著艦系統測試、航母彈射系統測試和抗衝擊測試等。

這些專案都需要多輪試驗，前期由航母建造方主導，並由軍方技術人員提供指導，後期則由軍方進一步組織驗收試航。這一過程中，「福建艦」極有可能創下中國國產航母歷史上的「兩個首次」：

其一，國產航母首次以彈射器放飛艦載機。作為當前全球僅有的兩個掌握了電磁彈射器技術的國家，「福建艦」敢於跳過蒸汽彈射器，直接採用最先進的電磁彈射器，足見中國在此領域的技術實力之強和底氣之充足。

待該艦成功測試電磁彈射器放飛艦載機後，即意味著大陸首次以此方式在海上放飛戰機，同時也宣告著繼美國後，全球第二個具備這一能力的航空母艦誕生。

其二，中國國產航母或將首次接受全艦衝擊試驗。在各項海上試驗中，全艦衝擊試驗可謂是最為危險和嚴格的一項，航母將在近距離受到水下爆炸的衝擊，以檢驗艦體結構和各項系統能否承受衝擊、衝擊波是否會對人員造成一定的影響，以及艦員的損管能力是否合格等。不排除該艦將迎來一次全艦衝擊試驗。倘若確實，將創下中國國產航母在此領域首個紀錄。

文章說，中國去年已有多艘055型萬噸大驅和新一批次的052D型神盾艦服役，加上中國在綜合補給艦和攻擊型核潛艇方面的技術進步，「福建艦」一經服役即可組成完整且強大的戰鬥群，成為全世界唯一的「非美系超級航母編隊」並馳騁大洋，這一天很快就會到來。