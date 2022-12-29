中出入境解放 外商歡迎：將重登優先投資地

民航局28日發布關於恢復國際客運航班工作方案的通知，提出自2023年1月8日起，不再對國際客運航班實施「五個一」等調控措施。(新華社)

中國取消出入境限制，儘管部分國家對中國旅客入境設下限制，多國外商紛紛對此表示歡迎；多家外國在華商會表示，此舉有助於提振商業信心，讓中國重新成為「優先投資 目的地」，並預計明（2023）年下半年中國的經濟活動可恢復正常。另有多國在微博刊文「等你們三年了！」向中國遊客招手，盼中國新舉措「提升全球經濟希望」。

中國26日晚宣布取消入境後全員核酸檢測 和集中隔離。環球時報報導，中國美國商會主席華剛林（Colm Rafferty）表示，中國此舉將為正常商務旅行的恢復掃清道路；美國企業將致力於推動盡快恢復進出中國的航班。明年初美國國務卿對華訪問，預料將繼續推進兩國關係的進展。

另自1月8日起，來華人員在行前48小時進行核酸檢測陰性者可來華，同時取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。加中貿易理事會中國區董事總經理範諾亞表示，加拿大商界對這一政策調整反應積極，預計2023年下半年中加交流將大幅增加。

中國歐盟商會主席伍德克表示，中國這一舉措料會提振商業信心；對投資者而言，這是朝正確方向邁出的一小步。中國英國商會28日發聲明表示，中國放寬出入境限制，有助於讓中國重新成為（外資的）優先投資目的地。英國衛報28日刊文說，中國舉措可能會減輕加息對股市的影響，並打通供應鏈。

多個國家也發出「旅遊邀請」。報導指出，27日開始，泰國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、丹麥等國家的旅遊局紛紛以「等你們三年了！」在微博上發帖，歡迎中國遊客到訪。瑞士新蘇黎世報稱，中國遊客明夏將回到瑞士，讓瑞士旅遊界及商務人士鬆了一口氣。外國企業期待在華開展更多業務。

瑞中商會主席菲利克斯·薩特爾說，每個人都希望能很快再次輕鬆前往北京。新加坡 亞洲新聞台28日引述專家說，中國優化出入境政策填補了新加坡航空和酒店業復甦圖景中「最後一塊缺失的大拼圖」。香港南華早報估計亞太地區航空業明年旅客數量將因此達到2019年水平的70%。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷羅認為，明年1月底中國春節假期結束時，市場將真正看到中國經濟快速復甦。路透28日報導，有旅遊業者預計，往返中國航班將在明年5月1日後強勁反彈。

美國「華爾街日報」28日刊文說，中國放開邊境管控措施令外界回想起中國遊客是全球旅遊業的最大收入來源：數據顯示，在疫情暴發的前5年，中國遊客平均每年消費約2500億美元。

另也有多地對中國旅客加強檢疫，中國外交部28日回應說，「中方始終認為各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往」。