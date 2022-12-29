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政治局民主生活會 習要求對黨絕對忠誠

記者賴錦宏／綜合報導
中共總書記習近平。(新華社)
中共總書記習近平。(新華社)

中共中央政治局26至27日召開20大後首次的「民主生活會」，中共中央總書記習近平在會中強調，任何時候任何情況下都要堅持對黨絕對忠誠，與黨中央同心同德。

「民主生活會」是中共一種內部會議，早年的用意是透過相互交流、相互批評和自我批評，實現黨內民主。

據新華社報導，習近平在會議上強調，中共20大擘畫了全面建成社會主義現代化強國、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，明確了新時代新征程黨和國家事業發展的目標任務。貫徹落實20大精神，是當前和今後一個時期中共全黨的首要政治任務。

習近平指出，維護黨中央集中統一領導，是一個成熟的馬克思主義執政黨的重大建黨原則。若黨中央不能實行堅強有力的集中統一領導，就會出現各自為政、自行其是的局面。

他表示，維護黨中央集中統一領導是具體的而不是抽象的，首先要落實到堅定維護黨中央權威上。

習近平並要求，任何時候任何情況下都要堅持同黨中央保持高度一致；任何時候任何情況下都要堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志，做到黨中央提倡的堅決響應，黨中央決定的堅決照辦，黨中央禁止的堅決不做﹔任何時候任何情況下都要堅持對黨絕對忠誠，與黨中央同心同德。

中共 習近平 20大

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