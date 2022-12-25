習農村工作會議重提共富 分析：習堅持主見一如動態清零

中央農村工作會議23日至24日在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。（新華社）

中共總書記習近平 在近日舉行的「中央農村工作會議」上表示，強國必先強農，要大力推進農業農村現代化，但不能簡單照搬國外模式，要走自己的路；他並表示將實施新一輪千億斤糧食產能提升行動、守住耕地18億畝紅線，依靠自己力量端牢飯碗。習近平並在會中重提「共同富裕」政策，分析認為，這顯示他仍堅持自己的主張，一如之前疫情 「動態清零」政策模式。

來源：YouTube

新華社報導，「中央農村工作會議」12月23日至24日在北京 舉行，習近平在會上指出，農業強國是社會主義現代化強國的根基。建設農業強國要體現中國特色，走自己的路，不簡單照搬國外現代化農業強國模式。他並指要依靠科技和改革雙輪驅動加快建設農業強國，聚焦底盤技術、核心種源、關鍵農機裝備等領域，構建農業科技創新體系。

習近平並表示，保障糧食和重要農產品穩定安全供給「始終是建設農業強國的頭等大事」。他要求要在增產和減損兩端同時發力，持續深化食物節約各項行動、樹立大食物觀，構建多元化食物供給體系，且要嚴格考核，督促各地真正把保障糧食安全的責任扛起來。

習近平還稱，鞏固拓展脫貧攻堅成果是全面推進鄉村振興的底線任務，堅決防止出現整村整鄉返貧現象。要堅持把增加農民收入作為「三農」工作的中心任務，千方百計拓寬農民增收致富管道。他並指深化農村改革，必須處理好農民和土地關係，搞好農村集體資源資產的權利分置和權能完善，讓農民在改革中分享更多成果。

此前國家統計局於12日公布，2022年中國糧食總產量1兆3730.6億斤（每斤500克），比上年增加73.6億斤，增長0.5%，糧食產量連續8年在1.3兆斤以上。

此次中央農村工作會議中還有一個亮點，就是習近平又重提了「共同富裕」。他表示，要依靠自己力量端牢飯碗，依托雙層經營體制發展農業，發展生態低碳農業，賡續農耕文明，扎實推進共同富裕。

習近平在此前於12月15日到16日舉行的「中央經濟工作會議」中未提他一向高調宣揚的「共同富裕」。由於這項主張被外界視作是壓制中產和富裕階層的政策，是中國在2023年全力拚經濟、擴大內需的絆腳石，引來外媒揣測這代表習近平主政的中國經濟政策可能轉向為「不再共同富裕了，所有行業只要能帶動經濟發展都支持，加油幹吧！」

但這次在農村工作會議中重提，顯示習近平不但未放棄共同富裕，反而還將之視為發展農業強國的重要策略，這是否會使中國疫後經濟更雪上加霜，如此前突然修正「動態清零」防疫政策後引發疫情大爆發般的再度重創中國經濟，仍待觀察。