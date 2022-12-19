中美關鍵礦產博弈 專家示警「防斷鏈」倡設委員會統籌

專家強調，北京與美歐對關鍵礦產的競爭已不可避免，建議當局統籌資源因應。圖為黑龍江省鶴崗市的雲山石墨礦場。（新華社）

中國與西方大國競爭，涉及領域愈來愈廣，對於關鍵礦產的博弈，也日漸激烈。中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心副主任李建武直言，北京 與美歐對關鍵礦產的競爭已不可避免，他建議北京當局，應在中央政府層面，建立「戰略性礦產資源委員會」，統籌各相關部門，保障戰略性礦產資源及相關戰略的統一協調和高效實施。

據第一財經報導，中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心首席科學家王安建解釋，「戰略性關鍵礦產」是指對國家經濟發展至關重要、對戰略新興產業不可或缺，同時又被打上「地緣政治」烙印的一類礦產資源。

他分析，中國、美國和歐盟戰略性關鍵礦產種類高度重疊，西方國家正在試圖構建獨立於中國之外的「關鍵礦產供應鏈 」，因此中方需要制定相關戰略並做出科學合理的應對。

王安建並指，迄今已被各國和國際組織列為戰略性關鍵礦產的元素超過68種，特定礦物超過10種。與西方發達經濟體不同，中國的戰略性礦產界定更注重其經濟重要性和產業發展支撐性，而對供應風險考慮有限。

例如，稀土、鎢、錫、鉬、銻、銦、鍺、鎵、磷和螢石、石墨等無供應風險的優勢礦產，與石油 、天然氣、鈾、鐵、鉻、銅、鋰、鈷、鎳、鈹、鈮、鉭、鋯等供應風險較大的短缺礦產均被列入戰略性礦產。

石油、天然氣、煤炭、鐵、銅、鋁和磷等大宗礦產資源也被列為戰略性礦產，則反映了目前這些礦產對中國經濟發展仍然發揮著關鍵支撐作用。

李建武說，「在美歐關鍵礦產戰略中，中國被視為主要對手，成為影響其戰略方向和措施的重要因素，這一點在美國的戰略中尤為明顯」。

他表示，關鍵礦產戰略是中國國家戰略的一部分，其制定和實施是一項系統工程，需要政府統一領導和多部門共同參與；關鍵礦產安全依賴於整個供應鏈的安全。而與美歐相比，中國仍缺乏國家層面針對戰略性關鍵礦產的統一管理和協調機制。