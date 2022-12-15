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長江存儲等36中企恐被美列黑名單 中批科技霸凌

中國新聞組／北京15日電…
美國議員提出一項獲得兩黨支持的法案，擬制裁中國的華為技術有限公司和中國5G企業，使其無法使用美國銀行的服務。（路透）
美國議員提出一項獲得兩黨支持的法案，擬制裁中國的華為技術有限公司和中國5G企業，使其無法使用美國銀行的服務。（路透）

美國商務部計畫本周將長江存儲等36家中企列入貿易黑名單，使其無法採購美國零組件，中國外交部發言人汪文斌14日批評，美方一再泛化國家安全概念，將科技問題政治化、武器化，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌。為了進一步制裁華為和中國5G企業，美國參議員提出一項法案，將使華為等企業無法使用美國銀行服務，實際上被踢出美國金融體系。

彭博報導，美國計畫最快本周把中國存儲晶片大廠長江存儲 (YMTC) 和另外35家企業納入貿易黑名單，使這些企業無法採購美國的零組件。而美方在10月7日已對中方擴大出口管制，限制先進晶片及製造設備出口到中國，當時長江存儲等企業就已遭美國列入「未經核實清單」(unverified list)，美方設下60天時間，讓這些企業有時間遵循美國有關進行終端用戶審查的要求，再決定是否納入實體清單。

在獲得美國政府的特別出口許可證之前，這些公司將無法從美國供應商那裡獲得相關產品及技術。

對此，中國外交部發言人汪文斌14日批評，美方一再泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對他國企業採取歧視性不公平做法，將科技問題政治化、武器化，這是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌行徑。

汪文斌指出，美方做法嚴重損害中美企業間的正常經貿往來合作，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈、供應鏈穩定，這不利於中美兩國，也不利於世界。中方將堅決維護中國企業和機構的合法權益。

另據路透報導，為了進一步制裁華為和「不值得信任」的中國5G企業，共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）提出一項法案，獲得民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等議員支持。

法案擬將上述實體加入財政部的「指定制裁」（Specially Designated Nationals, SDN）名單，把它們實際排除於美國金融體系之外。

柯頓在聲明中說：「近年來我們於國內外都大有進展，打擊華為主導5G、竊取美國人資料的邪惡企圖。我們不能讓華為和中國共產黨接近美國人的個資，以及我國最敏感的防禦系統。」

美國議員以前就嘗試過限制華為使用美國銀行服務，曾於2020年前總統川普（Donald Trump）在任時提出類似法案。美國聯邦傳播委員會（FCC）上月也通過新電信設備禁用華為的法規。

華為 5G 晶片

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