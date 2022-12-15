訪問中國 日外相林芳正考慮月底去 南韓糾結「順序」

中國與南韓領導人誰先到訪對方國家，近期成為雙方關係的焦點。圖為中國國家主席習近平（右）11月15日於印尼峇里島會見南韓總統尹錫悅。（新華社）

日本 共同社14日援引消息人士報導，日本外相林芳正正考慮本月稍晚訪問中國。如果成行，這將是日本外相三年來首次訪中。這項訪問計畫是日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平上月在曼谷首次面對面會談後確定。而討論多時的中國與南韓 領導人互訪一事，究竟誰先出訪，中駐南韓大使邢海明以「何談順序」回應。

消息人士說，林芳正此行料將就日本國防政策文件向北京 進行解釋，其中包括預計在本周修訂的「國家安全保障戰略」等三份防衛文件。日本修訂安保文件之舉，明顯為了對抗北京在亞太增強軍力。

日媒報導，日本在即將發表的國家安保戰略中，將稱中國為「最大戰略挑戰」，日本執政黨自民黨原本主張稱中國是「威脅」，但在聯合執政的公明黨反對下修改。

林芳正此訪是在北京鬆綁嚴格「清零」防疫政策數周後進行，此前中國嚴格的限制措施，阻礙日本派遣政府官員前往中國。

今年雖逢中日建交50周年，但兩國在釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）問題上一直存在分歧。

自美國眾院議長裴洛西8月訪台以來，中國與日本盟友美國的緊張也在加劇。北京在裴洛西訪台後舉行大規模「圍台」軍演作出嚴厲回應。軍演也讓中日關係更加緊張，林芳正在東亞高峰會上發言時，外長王毅更因不滿他的涉台發言直接離席。

另外，中國與南韓領導人何時互訪問題，成為雙方外交關係焦點。

中國駐南韓大使邢海明14日上午在首爾中區南韓新聞中心出席「南韓言論振興財團（KPF）特別媒體論壇：韓中建交30周年，成果與展望」。面對記者提問，邢海明表示，雙方外長12日舉行會談、雙方領導人在G20峰會上「均提出互訪邀約」，雙方將通過外交渠道積極開展溝通。

在此之前，南韓前總統文在寅先後於2017年和2019年兩度問中國，習近平則因疫情等原因尚未回訪。考慮到外交慣例中兩國領導人輪流訪問的情況居多，南韓方面普遍認為此次該輪到中國領導人訪韓。

但邢海明以「何談順序」回之，報導指出，有意見認為，從邢海明當天的發言來看，中國可能對此持有保留立場。