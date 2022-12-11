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外媒：沙國被拉中進「朋友圈」對美關心領域很謹慎

中國新聞組／綜合報導
習近平訪問沙烏地阿拉伯期間，會晤多位中東國家領導人或政府高層，至少包含17國領袖。而首屆「中阿論壇」則有21國領袖以及阿拉伯國家聯盟秘書長等政要出席。（取材自新華網）
習近平訪問沙烏地阿拉伯期間，會晤多位中東國家領導人或政府高層，至少包含17國領袖。而首屆「中阿論壇」則有21國領袖以及阿拉伯國家聯盟秘書長等政要出席。（取材自新華網）

中國國家主席習近平已結束四天的中東訪問，在這次出訪當中，中國與阿拉伯國家首度舉行「中阿峰會」與「中海峰會」兩個多邊機制，並與多國領導人舉行雙邊會晤，習近平拋出「八大共同行動」。不過外媒則指，中國與沙烏地阿拉伯雖然擴大雙邊關係，但沙國在美國所關心的領域上「非常謹慎地行事」。

在首屆「中國－阿拉伯國家峰會」（「中阿峰會」）致詞時，習近平則提到，當前世界進入新的動盪變革期，中東地區正在發生新的深刻變化。他表示要共同反對「伊斯蘭恐懼症」，開展去極端化合作，反對把恐怖主義與特定民族、特定宗教掛鉤。此外，習近平亦拋出「八大共同行動」，包括支持發展、糧食安全，衛生健康、綠色共創、能源安全、文明對話、青年成才、安全穩定等領域的合作。

在安全穩定共同行動部分，中方將與阿方加強防務部門和軍隊間的戰略對話，軍兵種交往、專業技術領域合作；中方將為阿方培訓1500名智慧警務建設、網路安全執法等領域人員，落實「中阿數據安全合作倡議」，建立中阿網信交流機制。

習近平並指出，中阿全面合作、共同發展、面向未來的戰略夥伴關係「牢不可破」，在涉及彼此的核心利益問題上堅定相互支持。他重申，中國大陸堅定支持建立以一九六七年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

此次習近平訪問期間，和與會國家聯合發布「首屆中阿峰會利雅德宣言」、宣示構建「面向新時代的中阿命運共同體」，其中強調阿拉伯國家「堅定恪守一個中國原則，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對一切形式的台獨」，也支持北京在香港問題的立場、讚賞雙方為關懷少數民族作出重要努力。

儘管沙國與中國增加互動，被中國拉進「朋友圈」。不過，據德國之聲報導，義大利國際政治研究所（ISPI）高級研究員塔米米（Naser al-Tamimi）表示，雖然中國和沙烏地阿拉伯雙邊關係在擴大，但沙國在美國所關心的領域上「非常謹慎地行事」，尤其是在國防、電信和核能方面。

也有專家認為，沙國與中國和美國的關係沒有可比性。國際戰略研究中心負責人奧爾特曼（Jon Alterman）指出：「與美國的關係相比，沙國與中國的關係，無論是複雜性和親密性，都相差甚遠。」

習近平 沙烏地阿拉伯 義大利

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