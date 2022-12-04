歷經28個月 中俄東線天然氣管道 穿越長江

中俄東線天然氣管道以盾構隧道形式穿越長江，隧道總長10.226公里。（取材自看看新聞Knews）

中國國家管網集團3日發布消息，中俄東線天然氣 管道關鍵控制性工程──長江盾構穿越工程歷經28個月順利穿越長江，隧道全面貫通。網友稱，這條信息會讓美歐嚎叫的。

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央視新聞報導，中俄東線天然氣管道以盾構隧道形式穿越長江，隧道總長10.226公里，隧道內設計敷設3根直徑1422毫米的天然氣管道，是目前世界油氣領域單向盾構掘進距離最長的盾構隧道。工程最低點處隧道頂標高為-60.2米，最大覆土厚度42.5米，均為油氣管道盾構設計埋深最大值；盾構施工水壓0.73兆帕，是目前水壓最高盾構工程。

長江盾構穿越點位於長江入海口，穿越長江一級航道、錨地、長江大堤等構築物，臨近海新重工、招商重工等既有及規畫碼頭；該區域也是長江刀鱭水產種質資源保護區，對施工技術和方式提出了更高的要求。項目建設者通過採用泥水平衡盾構及棄渣密封船運等環保措施，全力保護兩岸濕地和長江水域生態環境。

長江穿越工程隸屬中俄東線天然氣管道。中俄東線南段貫通後將與西氣東輸一線、二線等管道互聯互通。長江盾構穿越隧道全線貫通，為中俄東線早日實現全線貫通創造了必要條件。

消息引發議論，網友說，能源是工業的命脈，有了這充足的天然氣，我國的工業將會更上一層樓。但有網友表示不同看法，這要是天然氣洩漏，後果不堪設想。修了個隧道專門走燃氣管道成本非常高…不如把管道掛在橋下面，或者放江裡面，可以參考俄羅斯 到歐洲燃氣管道直接放海裡面。