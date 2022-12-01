悼念江澤民 媒體、微博、購物網變黑白 報紙刊同樣內容

多個平台的APP介面、網站變成黑白。(取自APP截圖)

前總書記江澤民 30日逝世消息發布後，立刻衝上微博 熱搜，新華社、央視等多個媒體及外交部、國台辦均將網站改為黑白色調，主播改穿黑西裝播報。晚間21時23分，微博、愛奇藝、淘寶、京東等多個網站和APP也換成黑白色。1日從中央到地方所有報紙則出現用同張照片與同樣的內容、同樣黑白版面布局來宣布江澤民死訊。

江澤民終年96歲。新浪微博在當晚21時23分全部變成黑白。（新華社）

很多網友以「江爺爺」、「長者」和「偉人」稱呼江澤民，祝福他一路走好，對他的貢獻表達感謝。許多網友認為，江澤民是典型的「文青」，多才多藝，且不吝於在公開場合分享。他會彈鋼琴、吹長笛、唱京劇、評彈，還喜歡到處題字，光是西湖國賓館就有好幾處江澤民的題字。

有網友意有所指的是：「他是活生生的一個人，不是神」，「他並沒有把自己弄成『神格化』！」除了悼念他離世，很多網友還對「江時代」表達懷念，稱他開創的是「一個最好的年代」，「是他讓我們感受到了開放的自由和美好」。也有網友感慨：「年少時不知道他的不易」。

微博上，中國媒體大多用黑白菊花照片來配圖，部分媒體和機構在轉發報導時，關閉評論功能。不過，很多網友自發上載了很多江澤民任職期間的照片和影片。

江澤民逝世後，中媒官網一片黑白。(截圖自新華社)

新華社、央視、人民網、環球時報等官媒、中共黨媒，以及幾乎所有中媒，均陸續將網站改為黑白色調，政府部門方面，國務院 的中國政府網，和外交部、國台辦等各級政府網站也紛紛改為黑白，央視新聞主播改穿黑西裝、繫上黑領帶播報新聞。

社交平台微博的熱搜榜單，以及愛奇藝、網易雲、支付寶、淘寶、京東、拚多多、美圖秀秀、嗶哩嗶哩等多個領域的民眾慣用APP與網站介面，甚至連小紅書的頁面都變成了黑白色。