我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

富士康道歉「招募技術錯誤」 網傳示威者列黑名單永不錄用

中國新聞組／北京25日電

蘋果手機主要代工廠鄭州富士康廠前天發生上萬工人暴力抗爭事件，富士康昨天承認招聘新員工時犯上「技術錯誤」，並向工人道歉。有員工表示已收到離職費，廠方亦安排大巴讓離職工人到火車站及高鐵站。但有網民表示，資方內部向工人提出警告，參與抗爭的「鬧事離職」員工有可能被列入所有大型電子企業黑名單，永不錄用。

影音來源：YouTube

路透引述消息人士報導，廠區員工抗議昨天已漸漸平息，公司還在和小規模抗議的員工繼續溝通。這名消息人士表示，公司和員工已經達成解決爭議的協議，鄭州廠區昨天繼續生產，作業未中斷。

富士康聲明：經內部調查，相關問題系因入職流程中的電腦信息輸入錯誤導致，對此我們深表歉意，並承諾公司各項薪資政策與官方招工海報完全一致。自由亞洲電台報導，富士康昨天的道歉與一天前的道歉截然不同，當時富士康說已經履行了合約。

報導指出，有自稱是富士康員工的網民表示，富士康負責人剛發了新的內部緊急通知，希望沒走的員工留下繼續幹，工資照舊，到過年能掙超過2萬元人民幣。又據指出，資方提出警告，參與抗爭的「鬧事離職」員工有可能被列入所有大型電子企業黑名單，永不錄用，以後無工可打。該網民稱，即使如此，大部分人還是選擇離開，不打算留下。

路透報導，蘋果公司表示，該公司在鄭州廠區的工作人員「和富士康密切合作，以確保他們員工的疑慮獲得解決」。蘋果表示，已派人赴往鄭州園區。富士康鄭州廠區生產高階iPhone 14 Pro和Pro Max系列在內的蘋果智慧型手機，占全球iPhone出貨70%。

鄭州 蘋果 智慧型手機

上一則

防疫亂象… 廣東惠來強徵墓地 建方艙醫院

下一則

防疫亂象… 雲南昆明庭審變街審 法官席地坐

延伸閱讀

富士康鄭州廠超過2萬名員工離開 月底復工更艱難

富士康鄭州廠超過2萬名員工離開 月底復工更艱難
中網信辦：鄭州富士康員工宿舍發生死亡事件是謠言

中網信辦：鄭州富士康員工宿舍發生死亡事件是謠言
鄭州富士康爆發暴力抗爭 警棍、催淚彈鎮壓

鄭州富士康爆發暴力抗爭 警棍、催淚彈鎮壓
世界晚報╱鄭州富士康萬人抗爭 與武警激烈衝突

世界晚報╱鄭州富士康萬人抗爭 與武警激烈衝突

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00
廣州2名未戴口罩的女子遭多名男子反綁手腳後下跪或倒地，相關影片昨天在網上熱傳。圖為youtube影片截圖

廣州2女子雙手反綁跪地 警方：防疫衝突已達諒解

2022-11-18 12:10

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打