富士康道歉「招募技術錯誤」 網傳示威者列黑名單永不錄用

蘋果 手機主要代工廠鄭州 富士康廠前天發生上萬工人暴力抗爭事件，富士康昨天承認招聘新員工時犯上「技術錯誤」，並向工人道歉。有員工表示已收到離職費，廠方亦安排大巴讓離職工人到火車站及高鐵站。但有網民表示，資方內部向工人提出警告，參與抗爭的「鬧事離職」員工有可能被列入所有大型電子企業黑名單，永不錄用。

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路透引述消息人士報導，廠區員工抗議昨天已漸漸平息，公司還在和小規模抗議的員工繼續溝通。這名消息人士表示，公司和員工已經達成解決爭議的協議，鄭州廠區昨天繼續生產，作業未中斷。

富士康聲明：經內部調查，相關問題系因入職流程中的電腦信息輸入錯誤導致，對此我們深表歉意，並承諾公司各項薪資政策與官方招工海報完全一致。自由亞洲電台報導，富士康昨天的道歉與一天前的道歉截然不同，當時富士康說已經履行了合約。

報導指出，有自稱是富士康員工的網民表示，富士康負責人剛發了新的內部緊急通知，希望沒走的員工留下繼續幹，工資照舊，到過年能掙超過2萬元人民幣。又據指出，資方提出警告，參與抗爭的「鬧事離職」員工有可能被列入所有大型電子企業黑名單，永不錄用，以後無工可打。該網民稱，即使如此，大部分人還是選擇離開，不打算留下。

路透報導，蘋果公司表示，該公司在鄭州廠區的工作人員「和富士康密切合作，以確保他們員工的疑慮獲得解決」。蘋果表示，已派人赴往鄭州園區。富士康鄭州廠區生產高階iPhone 14 Pro和Pro Max系列在內的蘋果智慧型手機 ，占全球iPhone出貨70%。