發萬元返鄉費平息抗爭後 鄭州富士康再現離職潮

鄭州富士康發放每人人民幣1萬元的離職補貼後，22日深夜起爆發的大規模新進勞工抗爭已告平息。不過，24日廠區再現龐大的離職返鄉潮。（取材自推特）

鴻海 集團開始對旗下河南富士康鄭州 廠選擇離職返鄉的新進員工，提供人民幣1萬元（約1400美元）的津貼。在22日爆發抗爭後，這個決定可能平撫返鄉員工的情緒。社群訊息顯示，這波招入近10萬新勞工 大多選擇領錢走人，24日廠區再現龐大的離職返鄉潮。

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綜合推特等社群訊息，大批離職勞工急著24日走，主要原因是鄭州市25日凌晨起將實施為期5天的「流動性管理」，24日不走也不知道何時才能返鄉。

有勞工在快手直播表示，他們園區大約有2萬人選擇留下來上班，有3萬人決定離開；還有勞工表示，幾乎全部都報備離職返鄉，應該也不會有人留了，「鬧成這樣沒有人敢留」。

在百度「富士康貼吧」，有人留言形容「來富士康七日遊，領一萬走人」；但仍有許多網友提問，現在是否還繼續招人。「

彭博資訊報導，鴻海發布線上通知，將給予選擇離職的新進員工人民幣1萬元津貼，分兩次發放，藉此幫助員工順利返鄉；鄭州廠區內有超過20萬名員工，許多人都來自其他省和別的地方。一名鴻海代表證實此事，但並未提供更多細節。財連社指出，掃離職碼辦理離職登記後上車前先支付人民幣8000元，返鄉登車掃乘車碼後4小時內再支付2000人民幣。

這些津貼普遍超過鴻海藍領員工的一個月的薪資，可能平撫員工情緒。鴻海鄭州廠員工22日深夜爆發罕見暴力抗爭，上百名員工在當天清晨和保安人員發生衝突，當地已實施近一個月的嚴格防疫管制措施，致使緊張情勢升高。

鴻海聲明指出，鄭州廠已於23日晚間恢復正常營運。但這些抗爭活動凸顯北京當局的防疫清零政策（倚賴迅速封鎖來撲滅疫情）對該國經濟造成的壓力與日俱增，並打亂全球供應鏈。

鄭州富士康如今再現龐大離職返鄉潮，外界憂心恐嚴重衝擊產能，iPhone 14 Pro系列手機全球缺貨難解。鴻海23日則強調，鄭州廠區仍正常生產。