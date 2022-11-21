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評論：中美防長同時到柬埔寨 中國能續亮底線 絕不含糊

中國新聞組／北京21日電
中美防長今年6月曾在新加坡舉行會談。（取材自中國國防部官網）
中美防長今年6月曾在新加坡舉行會談。（取材自中國國防部官網）

東盟防長擴大會20日在柬埔寨召開，引人矚目的是，中國國防部長魏鳳和、美國國防部長奧斯丁都要參會。新民晚報署名文章指出，這樣的擴大會議，對中國來說，能繼續亮明底線，該合作交流的地方合作交流，該嚴陣以待的地方嚴陣以待。反正，絕不含糊！

文章稱，回看今年6月10日，於新加坡舉行的香格里拉對話會上，中美兩國防長不僅全都與會，當時還舉行會談。這是奧斯丁任美國國防部長以來，中美兩國防長首次線下見面。儘管此前，雙方也曾通話，但「當面鑼、對面鼓」地這麼一談，雙方其實能很清晰地明白對方的底線。

為什麼說，中美防長同時出現在柬埔寨東盟防長會，比之前的見面更具意義呢？

1.這是在G20峰會中美最高領導人會晤之後不久，中美防長的一次共同與會。畢竟，在峇里島，中美最高領導人談了三個多小時。此後的通稿中，涉及恢復中美之間一些合作與交流，但並未提及中美兩軍交流的內容。涉及中美兩軍等方面的情況，是否會在兩國國防部長見面時涉及，值得注意。

2.會與會，是不同的。新加坡香格里拉對話會，是由英國倫敦「國際戰略研究所」（IISS）等主辦的一種「亞洲安全峰會」，其沙龍意味較濃。更多的是一種非正式的意見表達。但東盟防長會，或者東盟防長擴大會，則是各國國防部長出席的較為正式的軍事外交場合。

3.當然，與之前在新加坡參會類似，如今在柬埔寨參會，中美兩國防長所遇，許多是東南亞國家。我們完全不用迴避，中國和東南亞國家，主要是和東盟一些國家在南海問題上自有解決之道，但本身確實有矛盾的地方。而作為南海域外國家的美國利用這些矛盾，總想挑撥離間，也總想方設法掣肘。

文章表示，中美防長同時參加柬埔寨東盟防長會這樣的擴大會議，對中國來說，能繼續亮明底線，該合作交流的地方合作交流，該嚴陣以待的地方嚴陣以待。反正，絕不含糊！

國防部 新加坡 東南亞

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