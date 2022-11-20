他批中後 NBA隊友沒人敢回簡訊 費里登獲福斯頒愛國者獎

費里登因批評中國，9個月沒比賽。（美聯社）

土耳其裔美籍前NBA 球星費里登（Enes Freedom，前姓康特Kanter）近日獲頒愛國者獎，坦言因為批評中國政府，過去9個月過得非常孤單，過去稱兄道弟的隊友沒有人敢回他簡訊。

中央社報導，美國福斯新聞（Fox New）線上影音頻道福斯國家網（Fox Nation）17日頒發愛國者獎（Patriot Awards）。比照運動賽事的最有價值球員獎，籃球員費里登獲頒最有價值愛國者（Most Valuable Patriot）獎。

來自土耳其的費里登，擁有美國職籃（NBA）11年經驗，是NBA有名的人權鬥士，曾發言批評土耳其、中國政府，表態支持香港 、西藏及台灣。一般認為他因為這些言論，自今年2月以來失去在NBA比賽的機會。

據報導，費里登去年11月入籍美國，為了彰顯自己的價值觀，在原本姓名康特（Enes Kanter）加入了「自由」（Freedom）做為新的姓氏。

費里登發表得獎感言時，獲得全場起立鼓掌。他分享自身在土耳其的成長經驗，8歲大時發現同齡朋友在焚燒美國國旗、破壞十字架，只因為電視上充斥著仇恨美國的言論。

年幼的費里登跑去問媽媽，朋友說美國人都是壞人、叫他一起燒美國國旗，該怎麼辦？媽媽告訴他：「我不能告訴你怎麼辦，但我跟你說，在還沒見過面之前，不要仇恨任何人。」

報導稱，費里登談到沒球可打的心路歷程，「過去這8、9個月，我過得非常孤單」。他說，因為談論中國發生的一些問題而遭到NBA排擠，這一點是他必須承受的後果，但更令他難過的是，過去11年在NBA打球，曾經跟上百人當過隊友，「但到現在，沒有一個人會回我簡訊」。

費里登講完，觀眾席響起打氣聲，主持人說「我們愛你」。費里登說，這些前隊友都害怕，「如果我受訪的時候提到他們的名字，他們可能會失去贊助廠商，沒辦法賣球衣、球鞋」。

費里登的演說獲得台下熱烈反應，他一度情緒激動、數度中斷。他說，因為批評土耳其政府，已經9年沒有見過家人；因為批評中國，使他失去了工作，「我曾每晚禱告，祈求讓我再一次見到家人。但我現在看到你們，如此溫暖對待我。你們就是我的家人。」