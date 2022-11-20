美軍證實：中核潛艦已裝巨浪3飛彈 可直搗美國東岸

美國太平洋艦隊司令帕帕羅18日表示，中國解放軍已列裝射程更遠、可搭載核彈頭的新型「巨浪3」型彈道飛彈於其6艘核動力潛艦上，能在更靠美國近岸的地方打擊美國本土。(新華社資料照片)

美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）上將18日表示，中國6艘094型「晉級」彈道飛彈 核潛艦已列裝射程更遠的新式「巨浪3」，能由中國沿岸或南海直搗美國本土東岸。彭博表示，這是美方首度公開證實「巨浪3」（JL-3）已於解放軍 服役。

帕帕羅是在華盛頓一場會議告訴軍事媒體：「中國的6艘晉級潛艦現已裝備巨浪3洲際彈道飛彈，用以嚇阻美國。我們密切注意這些潛艦。」

不過帕帕羅不願說明解放軍這6艘晉級彈道飛彈核潛艦，有否接近過夏威夷 執行「嚇阻巡邏」。

綜合媒體報導，美國「國會研究處」一份報告估計，前一代的「巨浪-2」（JL-2）潛射彈道飛彈射程約7200公里，讓中國潛艦能在自家近岸，就能打擊美國部分阿拉斯加地區，若要打擊美國東岸，中國潛艦就必須冒險開拔至夏威夷東側水域。

而此前一些新聞報導稱「巨浪3」的射程，超過1萬公里。美軍戰略司令部司令李察（Charles Richard）3月曾在國會聽證會上說，晉級潛艦可讓中國進行海上連續戰略巡航，而「巨浪3」可讓中國潛艦在安全的南海就能打擊美國本土，「改變了方程式」。

094型「晉級」彈道飛彈核潛艦，是解放軍研發的第二代彈道飛彈核潛艦，也是第一款潛航排水量突破萬噸大關的潛艦，至今有6艘陸續服役，從2007年第一艘「長征9號」，到2021年4月23日094Ａ型「長征18號」，不斷改善中國潛艦水中噪音過大而易被發現的問題。中國軍事專家宋忠平曾評論094Ａ型潛艦的匿蹤靜音能力與飛彈的打擊精準度都有較大提高，使得「解放軍海基核力量有了質的飛躍，二次核反擊能力也隨之大大增強」。

「巨浪3」在2019年12月22日首度成功試射，最大射程估計比「巨浪2」」高出五成，達1.2萬公里，而094型核潛艦已可裝12枚「巨浪2」。