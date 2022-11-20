與賀錦麗短暫寒暄 習近平強調維持溝通

中國國家主席習近平(右)在APEC經濟領袖會議第二天閉門會議期間，「應約」與美國副總統賀錦麗(左)會晤，雙方「簡短交談」。（新華社）

中國國家主席習近平 與美國副總統賀錦麗 19日於APEC 領導人非正式會議期間，於場邊短暫寒暄。白宮官員表示，賀錦麗對習近平談到，雙方必須維持開放的溝通管道，負責任地管理美中競爭。習近平表示希望雙方共同推動中美關係重回健康穩定的軌道。賀錦麗也在峰會上宣布，美國將主辦2023年APEC會議。

拜登與習近平14日剛在印尼峇里島舉行G20場邊峰會，是兩位領導人上任以來首次面對面對談。在APEC會議期間，習近平與賀錦麗在場邊有短暫對話，美國貿易代表戴琪18日與中國商務部長王文濤討論雙邊貿易，兩人都強調美中維持溝通管道暢通的重要性。14日的拜習會後，美中高層官員的接觸明顯回溫。

新華社報導，習近平是「應約」與賀錦麗進行這次交談。習近平表示14日與拜登的會晤富有戰略性和建設性，對下階段中美關係具有重要指導意義，並希望中美進一步增進相互了解，減少誤解誤判，共同推動中美關係重回健康穩定的軌道，也希望副總統女士為此發揮積極作用。

賀錦麗則表示，美方不尋求同中方對抗或衝突，雙方應在全球性問題上開展合作，並保持溝通渠道暢通。

俄羅斯總統普亭因俄烏戰爭遭受批評而缺席今年的APEC，下一屆峰會地主國美國幾乎確定不會邀請普亭參加。賀錦麗19日在峰會上宣布，2023年APEC將在美國舊金山灣區舉辦。賀錦麗即出身舊金山，她表示下屆峰會重點將放在氣候議題上，並呼籲各國領袖針對明年峰會制定新的工業減碳目標，希望藉此讓大部分APEC成員國落實「零碳排放」的長期承諾。