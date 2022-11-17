習近平會李顯龍：堅決反對搞「脫鉤斷鏈、小院高牆」

習近平（右）與李顯龍17日在曼谷的會見，是兩人自2019年以來首度面對面談話。（取材自李顯龍臉書）

中國國家主席習近平 的出訪來到第二站泰國曼谷，立即與日本首相岸田文雄 、新加坡 總理李顯龍與菲律賓總統小馬可仕分別舉行雙邊會見。在與李顯龍的會見中，習近平強調雙方要反對集團政治，抵制陣營對抗，維護經濟和區域一體化正確方向，堅決反對搞「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」。

據中國外交部消息，習近平在17日下午與李顯龍舉行會見。習近平在談話中提到，願與新方共同維護地區團結合作，反對集團政治，抵制陣營對抗，維護經濟和區域一體化正確方向，堅決反對搞「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」。希望雙方共同推動全球發展倡議在本地區落地。

中國官方也稱，李顯龍表示中國崛起不可阻擋，一個強大、友好的中國，將為地區和世界帶來積極影響，有利於幫助中小國家實現共同發展。新方始終積極看待中國發展，願支援參與全球發展倡議。

而李顯龍則在臉書上指出，雖然兩人最後一次通過電話交談是在2021年10月，但這是他與習近平自2019年以來的第一次面對面會議。他表示，雙方就如何推動雙邊關係向前發展進行了很好的討論。「我們還談到了區域和國際發展。期待很快再次見到習主席，繼續我們富有成果的討論」。

此外，就中國外交部公布的會見順序，習近平17日下午先與小馬可仕（Ferdinand R. Marcos Jr.）會見。他指出，雙方同為亞洲發展中國家，「要堅持戰略自主，堅持和平、開放、包容，把握地區合作大方向，合力抵禦單邊主義和霸凌行徑，共同維護公平正義，守護地區和平穩定」。在南海問題上，習近平則喊話雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議。

消息還稱，小馬可仕表示，「我歷來主張不能讓海上問題定義整個菲中關係，雙方可就此進一步加強溝通」。他重申菲方將繼續堅持一個中國政策，堅持和平原則，堅持獨立自主外交，不會選邊站隊。菲律賓願與中國積極協商，探討推進海上油氣共同開發。

而據菲律賓官方的新聞辦公室消息，小馬可仕稱，兩人談到了地區問題，但主要是關於他將於2023年1月第一周對中國進行國事訪問的計劃。小馬可仕指出，菲律賓和中國之間需要討論的任何細節都將在他的訪問期間進行討論，並將最近的會議描述為「一次非常愉快的交流」。