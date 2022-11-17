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G20峰會 習見11國領袖取消會英相 疑與蘇納克「援台」說有關

記者陳言喬／綜合報導
中國國家主席習近平取消16日會晤英相蘇納克。（新華社）
中國國家主席習近平取消16日會晤英相蘇納克。（新華社）

一連兩天的印尼峇里島20國集團（G20）峰會16日閉幕，中國大陸國家主席習近平兩天內與11國的國家元首和聯合國秘書長展開雙邊會晤，進行「元首外交」。中國大陸官媒稱，中共20大後，中國大陸外交「請進來」也「走出去」，多形式、多維度的系列外交活動編織全方位外交經緯。

總計20峰會期間，習近平與美國總統拜登、法國總統馬克宏、荷蘭首相呂特、西班牙總理桑契斯、南韓總統尹錫悅、南非總統拉馬福薩、澳洲總理艾班尼斯、阿根廷總統費南德斯、塞內加爾總統勒薩、印尼總統佐科威、義大利總理梅洛尼，以及聯合國秘書長古特瑞斯等人舉行雙邊會晤。

G20成員國中，有俄羅斯、巴西、墨西哥三個元首未到。習近平這回與全球各主要國家領導人都見了一輪，德國總理蕭茲先前已在本月初到訪北京。

習近平17日將赴曼谷出席亞太經合組織(APEC)第29次領導人非正式會議並對泰國進行訪問，會議期間也已排定將與日本首相岸田文雄會晤。

習近平在G20峰會期間與各國元首會晤，並與個別國家簽署一系列合作協議，除加強與各國聯繫也在修補與提升大陸的對外關係。

比較受到矚目的是加拿大與英國，G20峰會上，中方並未安排與加拿大總理的場邊雙方會晤，倒是習近平與加拿大總理杜魯道的私下談話被媒體公布，引發習近平不悅。

另一個是英國，包括彭博等媒體均稱，英國外交部已努力安排首相蘇納克16日與習近平會晤，並稱這會是近5年來英中兩國領袖首度相會。但這場會晤最終被取消。英國衛報稱，首相府表示，會晤被取消原因是行程衝突。

但也有分析稱，中英雙邊會晤被取消可能與蘇納克的一段有關台灣的發言有關，蘇納克在前往G20峰會的機上被媒體問及是否提供台灣武器時表示：「如同我們對抗中國的侵略一樣，我們隨時準備支援台灣」。

中國大陸外交部16日的例行記者會上，路透記者問及中英領導人會晤被取消的原因是什麼？發言人毛寧回稱：「我目前沒有可以提供的消息。我想強調的是，中方致力於同英方在相互尊重、平等互利基礎上，推動中英關係健康穩定發展，希望英方同中方相向而行」。

英國首相蘇納克。（新華社）
英國首相蘇納克。（新華社）

習近平 英國 G20峰會

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