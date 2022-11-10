澳洲總理盼會習近平：對話是好事

澳洲總理艾班尼斯表示，澳方正規畫與中國國家主席習近平在東南亞一系列峰會上會晤事宜。（新華社）

澳洲 總理艾班尼斯正規畫能與中國國家主席習近平 在東南亞一系列峰會上會見。9日他對媒體表示，對話是一件好事，如果能安排與習近平會面，那將是一件正面的事情。他還稱，澳方正在組織一系列會議，但尚未最終確定。

艾班尼斯將出席在印尼峇厘島舉行的G20峰會、在泰國 曼谷舉行的亞太經濟合作組織峰會（APEC）和在柬埔寨舉行的東亞峰會。

據路透報導，印尼總統的一位顧問此前曾表示，習近平也將出席G20，但尚不清楚他是否會出席艾班尼斯將出席的該地區的其他會議。

港媒此前報導，泰國外長確認，習近平也將出席在曼谷舉行的亞太經濟合作會議領袖會議，習近平屆時也會對泰國展開正式訪問。

近年來，澳洲和中國大陸的外交關係急劇惡化，中國對從洲進口的一些商品實施貿易制裁，並對澳方要求對新冠病毒起源進行國際調查的呼籲作出憤怒反應。

據澳洲外交部稱，澳中兩國領導人最後一次會面是在2019年由前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）任內，雙方是在G20上會面。

實際上，中國國務委員兼外長王毅8日應約同澳洲外長黃英賢通電話。

據中國外交部發布訊息，黃英賢表示，近段時間，澳中保持有效溝通接觸。經過不懈努力，兩國關係出現積極變化。澳方將繼續堅持一個中國政策，在相互尊重基礎上同中國發展更加穩定、互惠互利的關係。

黃英賢並稱，良好的澳中關係與維護各自國家利益並不矛盾，澳方無意放大存在的分歧，願在澳中全面戰略夥伴關係框架下，以負責任的方式妥處具體問題，持續朝著改善並加強澳中關係這一方向做出努力。

王毅表示，中澳共同利益遠大於分歧。中澳關係緩和改善符合雙方根本利益，也符合兩國人民和國際社會的共同期待。雙方應繼續堅持全面戰略夥伴關係基本定位這一共識，秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，朝著互利共贏的目標做出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌，在此過程中，逐步解決各自的合理關切，並共同為應對當前全球性挑戰作出積極貢獻。

針對有報導指出，包括澳洲在內的西方多國軍事飛行員曾被接洽協助訓練中國軍隊，路透報導，澳洲將展開檢討，探究退役國防軍人員在保護國家機密上的義務與責任。

英國方面，經媒體爆料有多達30名飛行員曾赴中國協助訓練解放軍後，倫敦當局已表明將變更國安法來阻止退役飛官被第三方機構招募前往中國工作。