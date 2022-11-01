我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

不跑沒時間了？鄭州富士康廠區傳當躺平試驗區 引返鄉恐慌

魯拉回鍋巴西總統 中巴料迎「政經雙熱」

中國新聞組／北京1日電
魯拉當選巴西總統，中國學者認為，魯拉的回歸和拉美「左翼執政周期」將促使中巴兩國氛圍出現大幅度改善。（新華社）
魯拉當選巴西總統，中國學者認為，魯拉的回歸和拉美「左翼執政周期」將促使中巴兩國氛圍出現大幅度改善。（新華社）

巴西前總統、勞工黨候選人魯拉擊敗了保守派的現任總統波索納洛，中國學者認為，魯拉的回歸和拉美「左翼執政周期」將促使中巴兩國氛圍出現大幅度改善，並產生更多的合作空間和機遇，或將迎來「政經雙熱」。

魯拉2003年至2010年擔任巴西總統期間，當時中巴兩國貿易往來顯著增長。如今，他時隔12年再度上台，他的政府將奉行何種對華政策也成為外界關注焦點。

環球時報報導，中國社會科學院拉丁美洲研究所研究員周志偉認為，從巴西現實情況來說，在新冠肺炎疫情的衝擊下，魯拉想要實現經濟增長和民生改善，難度和挑戰並不小。在這一背景下，巴西或將更加主動地靠近亞太和中國，尤其對「一帶一路」、大型基建項目合作等顯示出更大的興趣。

2021年，復旦大學中國研究院諮詢委員會主任李世默代表觀察者網曾與魯拉對話。談及中巴關係時，魯拉回憶說，在他當上總統的第一年裡，中巴兩國之間貿易往來僅60億美元；到了他卸任的時候，兩國貿易往來已經達到760億美元，增長超過12倍。

盧拉當時還表示，中國是一個對巴西來說至關重要的國家。他認為，波索納洛政府並未將中國當作夥伴來對待，「我並不是說我們要與美國不和，我們應該和美國保持一個良好的關係，但我想和中國保持同樣的關係。我也想和俄羅斯保持同樣的關係，和奈及利亞、和安哥拉、和南非以及和馬來西亞保持同樣的關係。」

報導指出，「毫無疑問，魯拉的回歸對中國是一次機遇」，研究員楊建民認為，拉美的左翼政權通常會和美國「拉開」關係，而主張多元化的平衡外交，而右翼儘管在經濟上離不開中國，但更傾向於以一種更傳統的方式和北美、歐洲等國保持密切關係。如果中國能把握好左翼執政周期的再次開啟，將有望和拉丁美洲建立更加深刻的關係。

巴西前外交部長塞爾索·阿莫里姆今年1月時表示，魯拉傾向於務實的外交政策，他或將展現平衡的外交姿態，在改善對華關係的同時，維持與美國、歐盟和拉美鄰國的良好關係。

2009年5月19日，時任中國國家主席胡錦濤（右）在北京人民大會堂，與來訪的巴西...
2009年5月19日，時任中國國家主席胡錦濤（右）在北京人民大會堂，與來訪的巴西總統盧拉(左)共同簽署聯合公報。(新華社資料照片)

巴西 波索納洛 一帶一路

上一則

中國夢天實驗艙發射成功 3艙組合打造「夢工場」

下一則

鄭州男露營遇封控 一困半個月 網友笑「讓你一次露營個夠」

延伸閱讀

魯拉當選巴西總統 挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

魯拉當選巴西總統 挪威恢復亞馬遜雨林保護資助
巴西總統決選 回鍋魯拉不受貪汙罪影響 險勝波索納洛

巴西總統決選 回鍋魯拉不受貪汙罪影響 險勝波索納洛
從總統變囚徒再成總統 魯拉上演巴西政壇驚奇逆轉

從總統變囚徒再成總統 魯拉上演巴西政壇驚奇逆轉
工黨候選人魯拉 當選新任巴西總統

工黨候選人魯拉 當選新任巴西總統

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
上海掀起一陣物業拋售潮。（中新社資料照片）

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

2022-10-26 11:12
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
美國智庫專家張彥認為，習近平鬆不了手，反映對自己打造的體制沒有信心。（美聯社）

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

2022-10-26 19:50

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她