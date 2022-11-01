魯拉回鍋巴西總統 中巴料迎「政經雙熱」

魯拉當選巴西總統，中國學者認為，魯拉的回歸和拉美「左翼執政周期」將促使中巴兩國氛圍出現大幅度改善。（新華社）

巴西 前總統、勞工黨候選人魯拉擊敗了保守派的現任總統波索納洛 ，中國學者認為，魯拉的回歸和拉美「左翼執政周期」將促使中巴兩國氛圍出現大幅度改善，並產生更多的合作空間和機遇，或將迎來「政經雙熱」。

魯拉2003年至2010年擔任巴西總統期間，當時中巴兩國貿易往來顯著增長。如今，他時隔12年再度上台，他的政府將奉行何種對華政策也成為外界關注焦點。

環球時報報導，中國社會科學院拉丁美洲研究所研究員周志偉認為，從巴西現實情況來說，在新冠肺炎疫情的衝擊下，魯拉想要實現經濟增長和民生改善，難度和挑戰並不小。在這一背景下，巴西或將更加主動地靠近亞太和中國，尤其對「一帶一路 」、大型基建項目合作等顯示出更大的興趣。

2021年，復旦大學中國研究院諮詢委員會主任李世默代表觀察者網曾與魯拉對話。談及中巴關係時，魯拉回憶說，在他當上總統的第一年裡，中巴兩國之間貿易往來僅60億美元；到了他卸任的時候，兩國貿易往來已經達到760億美元，增長超過12倍。

盧拉當時還表示，中國是一個對巴西來說至關重要的國家。他認為，波索納洛政府並未將中國當作夥伴來對待，「我並不是說我們要與美國不和，我們應該和美國保持一個良好的關係，但我想和中國保持同樣的關係。我也想和俄羅斯保持同樣的關係，和奈及利亞、和安哥拉、和南非以及和馬來西亞保持同樣的關係。」

報導指出，「毫無疑問，魯拉的回歸對中國是一次機遇」，研究員楊建民認為，拉美的左翼政權通常會和美國「拉開」關係，而主張多元化的平衡外交，而右翼儘管在經濟上離不開中國，但更傾向於以一種更傳統的方式和北美、歐洲等國保持密切關係。如果中國能把握好左翼執政周期的再次開啟，將有望和拉丁美洲建立更加深刻的關係。