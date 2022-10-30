戴琪：20大後 美中關係觀望、待定中

美國貿易代表戴琪表示，拜登政府正觀望中共領導層改組將如何影響兩國之間的經濟關係。（路透）

美國貿易代表戴琪28日表示，拜登 政府正觀望中共領導層改組將如何影響兩國之間的經濟關係。另白宮確認總統拜登將出席G20峰會 ，但未談到最受關注的拜習會。不過中國學者樂觀分析，中美近日在官方和民間都出現互動、交流的跡象，這顯示中美關係的緊張狀態可能「鬆動」；而為助力兩國關係重回正軌，中美領導人在G20峰會期間面對面會晤的可能性大。

戴琪接受彭博資訊訪問時表示，「我認為這真的是『觀望』和『待定』」，「每個人現在都在問這個問題，不僅僅是關於貿易，而是整個關係」。拜登政府的重點是負責地管理兩國關係，美方把重點放在推動北京 進行結構性改革，「我們必須更加堅定捍衛我們的利益，直到中國和北京決定是時候進行結構性改革，讓他們的制度更接近我們的」。

北京預料將加強對經濟的管控，對此白宮已做好準備，但戴琪並不排除中國也可能出乎意料，推出更多以市場為基礎的改革。她說，隨著一個國家經歷政府過渡，「沒有什麼是注定的」。

澎湃新聞分析20大後的中美關係指出，中美兩國領導層近期出現了一些新的動態，例如中國國家主席習近平、拜登10月26日分別向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信。兩天後，中國外交部長王毅接受美國駐華大使伯恩斯到任拜會。

報導引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，近期中美互動傳遞出兩個信息：一是，中美關係的緊張狀態可能會出現一些「鬆動」；二是，中方希望和美國一道，推動建設穩定、合作、共贏的雙邊關係，這也顯示出中方在處理中美關係上的基本立場未變，亦即「助力中美關係重回正軌」。

兩國民間的人文、學術交流也出現陸續恢復的跡象。北京大學國際關係學院教授賈慶國近期受邀參與史丹福大學傑出研究員項目，這是中美學界交流延續的最新案例。

另白宮28日宣布，美國總統拜登將參加11月13到16日在印尼舉行的20國集團（G20）峰會。

吳心伯認為，中美領導人在G20峰會期間面對面會晤的可能性較大。因為在中美關係已經紅燈閃爍，危機不斷的現狀令人擔憂，G20峰會提供了習拜會的機會，這對管理中美關係而言非常重要。他並預計在中美兩國國內重要的政治議程（20大、美期中選舉）告一段落之後，客觀上也為兩國關係接下來的改善創造了一個窗口期。