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王毅告訴美國大使 別想從實力地位出發同中國打交道

記者林則宏／即時報導
王毅告訴伯恩斯，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道。（取自中國外交部網站）
王毅告訴伯恩斯，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道。（取自中國外交部網站）

根據中國外交部網站28日深夜發布的消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅28日接受了美國駐華大使伯恩斯到任拜會。王毅告訴伯恩斯，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道。

中國外交部新聞稿稱，王毅歡迎伯恩斯來華履新，「有針對性地介紹了中國共產黨第廿次全國代表大會的主要成果和重大意義。」

王毅說，「中美關係正處於緊要關頭。國際社會普遍期待中美關係能夠穩定發展。習近平主席指出，中美之間應相互尊重、和平共處、合作共贏，這是中國同美國發展關係的最根本遵循。」

他強調，作為兩個大國，中美誰也改變不了誰，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道，不要總想著打壓遏制中國的發展。他還跟伯恩斯說，「作為駐華大使，希望你成為中美之間的橋樑和紐帶。」

根據中國外交部的新聞稿，伯恩斯表示高度關注中共廿大，認真研讀了廿大報告，中方的介紹有助於加深美方的理解。美中關係對兩國、對世界都非常重要。美方願同中方加強溝通，管控分歧，推進合作。

截至28日深夜，美國駐華大使館官方微博、微信及伯恩斯個人推特都尚無伯恩斯與王毅會面的相關訊息。伯恩斯是在今年3月4日抵達北京就職。

美國大使館發言人當時曾表示，伯恩斯與他的妻子隨同其他外交官及家屬一起抵達，並將按照中國的防疫要求在他的官邸接受為期三周的隔離。

中國國務委員兼外長王毅28日接受美國駐華大使伯恩斯到任拜會。（取自中國外交部網站...
中國國務委員兼外長王毅28日接受美國駐華大使伯恩斯到任拜會。（取自中國外交部網站）

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