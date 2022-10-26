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中國擴增兩岸客貨航班至每周676班 有望紓解一位難求

記者陳言喬／即時報導
中國新的航班計畫公布，兩岸航班增加到每周676客貨班機。圖為南方航空班機。（中新社）
中國新的航班計畫公布，兩岸航班增加到每周676客貨班機。圖為南方航空班機。（中新社）

中國民航局今天（26日）表示，中國10月底起的航班計畫，其中在中國33個航點與台灣桃園等4個航點間每週安排676班客貨航班，可望紓解兩岸航班當前一位難求現象。

「遠見雜誌」日前調查，今年6-8月期間，兩岸航班僅有144、160、201架次，是疫情前2019年6-8月的2%至3%左右。

兩岸航線被嚴重限縮了約98%，導致機位一位難求，機票價格翻倍。數月來，台北至上海的航班是華航與長榮每周輪流1個航班，導致往返上海的旅客經常得飛北京或廈門、成都等航點中轉，且機票從疫情前的1萬3千元左右暴漲到3萬元左右（來回）。

中媒澎湃新聞報導，中國民航局今天召開每月例行記者會，民航局運輸司副司長徐青說明10月30日至明年3月25日執行2022/23年冬春航季航班計畫，其中在中國33個航點與台灣桃園等4個航點間每週安排676班客貨航班。

目前南航官網顯示最新的班表，上海浦東至台北航班已是每周每天一班；廈航廈門到台北桃園，也已公布每周每天一班；廈航廈門台北松山，則是一周三班（周二周六周日）。

國際航線也大幅增班，中國國內外航空公司每週安排客運航班840班，也就是420個往返航班，與2021/22年冬春航季相比增長105.9%; 每週安排貨運航班（含客改貨）6148班，年增6.7%。

前陸委會代理主委高孔廉日前曾表示，當初是台灣單方面縮減直航航點，現在要恢復，只需兩岸航空公司和機場直接協調出班機起降的時間帶即可，不需要海基會和海協會協商。

疫情 航線 北京

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