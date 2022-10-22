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美擬再對中鎖喉 瞄準AI量子運算

編譯簡國帆、記者余弦妙／綜合報導
傳美方正探索針對量子運算和人工智慧（AI）軟體，實施新出口管制措施的可能性，以限制中國獲取一些最強大的新興運算技術。（路透）
傳美方正探索針對量子運算和人工智慧（AI）軟體，實施新出口管制措施的可能性，以限制中國獲取一些最強大的新興運算技術。（路透）

美國對中國的科技鎖喉戰擬進一步擴大，知情人士透露，拜登政府正在探索針對量子運算和人工智慧AI）軟體，實施新出口管制措施的可能性，以限制中國獲取一些最強大的新興運算技術。

美國在本月7日宣布加強對中國晶片與半導體設備出口管制，不僅重擊中國大陸，台日韓半導體生產鏈同遭波及。如今傳出將進一步針對中國大陸半導體與人工智慧軟體祭出出口管制，恐對高科技研發都造成影響。

白宮國安顧問蘇利文上月發表演說時，形容「包括微電子、量子資訊系統和AI等運算相關技術」，是「未來十年將發揮超大重要性的發展」，並表示出口管制對於「盡可能維持大幅領先對手」的重要性。

彭博資訊報導，美國這項潛在管制計畫仍處於初期階段，偏重於還在實驗階段的量子運算以及AI軟體領域，目前產業專家正在評估如何設定限制基準。

知情人士說，美國官員仍在考慮如何制定量子運算的管制框架，可能側重於產出水準和所謂的錯誤更正率，美國也已和盟邦分享這些構想。另一位消息人士說，拜登政府還在制定審查對外投資機制的行政命令，以嚴控流向特定中國科技、以及量子運算和AI管控的資金。

量子運算是一個實驗性領域，可望大幅提高運算能力和速度，從而讓機器能夠解決當代運算裝置無法解決的問題，有朝一日將顛覆電腦安全技術，因為量子裝置可能強大到能破解密碼、繞過加密安全功能。微軟、Google、英特爾及IBM等公司正投入鉅資於各種計畫。

若美國擴大隔開與中國之間的隔離牆，可能進一步觸怒北京，並且迫使其他國家選邊站。

AI 拜登 人工智慧

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