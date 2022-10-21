1400華人科學家 棄美轉中高校

普林斯頓大學教授謝宇。（取材自百度百科）

美國幾個著名大學調查顯示，有至少1400名駐美華人科學家去年離開所任職的美國大學，轉投中國大專學府。

香港南華早報20日報導，亞裔美國人學者論壇刊發美國哈佛大學、普林斯頓大學和麻省理工學院聯合提交的調查報告，列出上述訊息。

這一高數字，說明美國政府為遏制有中國血統科學家的研究和學術活動所推出的政策，引發了「冷卻效應」，意味著將對美國研究造成影響。

普林斯頓大學社會學系教授謝宇17日在視訊講座呈現上述報告時說：「我們在這方面看到上升趨勢」，並稱美國流失不少人才到中國已有好一段時間，尤其在「中國行動計畫」（China Initiative）實施後。

中國行動計畫由美國前總統川普政府在2018年推出，由美國司法部國家安全司負責實施，並表示該計畫旨在全面消除中華人民共和國間諜、防止美國科技和知識產權被中國盜竊。

上述報告提出，雖然美國現任總統拜登政府因為擔心種族和文化歧視引發恐懼，今年正式終結該計畫，但仍對有中國血統的科學家持續構成影響。

謝宇與上述三所美國大學的四名作者在總結報告時說：「我們的調查顯示，美國有中國血統的科學家在開展例行研究和學術活動時，普遍感受到恐懼。如果無法緩解恐懼，美國將面對未能充分利用科研人才的顯著風險，同時也將向中國和其他國家流失科研人才。」

上述報告所收集的數據顯示，根據他們的姓氏來確認，有1415名有中國血統的科學家已變更他們的任職單位。這些變化根據科學家在學術期刊列出的地址確認。他們涉足工程、電腦科學、數學、物理科學和生命科學等領域。這一數字較去年增加21.7%，比2011年數字多出逾一倍。

另外，觀察者網報導，美國網民19日在推特抱怨加州 矽谷的建設力度不足，結果美企業家、天使投資人Balaji Srinivasan回覆：「比起中國，加州的建設速度慢了100倍」。特斯拉 執行長馬斯克 也在評論區中附和道：「沒錯！」

Srinivasan發了4個中國「基建狂魔」案例，以對比美國基礎建設的發展遲緩。他所舉的第一個例子是，2018年1月19日，1500多名工人同時上陣，福建龍岩火車站在9小時內完成大改造。第二個例子是2015年的北京三元橋大修，工程僅用43小時，就恢復通車。

Srinivasan提到，當別國還琢磨著在陸地上建高鐵時，中國已經把高鐵建到了海上；還有中國房企運用模組組裝，在28小時內建成了一座10層樓高的公寓。

有網民指出，馬斯克的特斯拉上海超級工廠，從工廠奠基到第一輛車交付僅用時11個月，沒有人比他更能體會什麼叫「中國基建」、「中國效率」。