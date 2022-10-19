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美中經濟加速脫鉤 李顯龍憂慮

中國新聞組／北京19日電
李顯龍在澳洲表示，國安考量可能影響互信和經濟合作。（歐新社）
李顯龍在澳洲表示，國安考量可能影響互信和經濟合作。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯與新加坡總理李顯龍18日在澳洲坎培拉舉行年度會議，會後聯合聲明強調印太區域和平穩定的重要，關切恐破壞區域穩定的舉措，並重申反對片面改變現狀。對於美國限制晶片出口中國，李顯龍說，國安考量可能影響互信和經濟合作，讓世界不穩定。

中央社報導，美國日前宣布晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國。在記者會上，媒體詢問是否擔憂美中經濟因此加速脫鉤？李顯龍表示，脫鉤是令人擔憂的事，相信拜登政府這項決定已經過深思熟慮。這項措施可能產生很廣泛的影響，仍需觀察後續發展。

李顯龍說，令人擔心的是，國安考量恐導致較少的經濟合作、信任減少，或甚至一個較不穩定的世界。

艾班尼斯則說：「在可以合作的地方，我們應該跟中國合作，但在必要之處，我們也會捍衛澳洲國家利益，我會持續抱持這樣的觀點。」

根據星國外交部提供的會後聯合聲明，李顯龍與艾班尼斯重申彼此合作承諾，以建立一個對話、合作的印太區域，也針對威脅以規則為基礎的國際秩序的區域及全球挑戰，交換意見。他們對俄羅斯違反國際法攻打烏克蘭表達高度關切。

澳洲 晶片 拜登

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