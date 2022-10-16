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一分鐘會發生什麼？ 華春瑩連發20圖細數中國成就

中國新聞組／北京16日
每一分鐘：「復興號」動車可以行駛5833米。 （視頻截圖）
每一分鐘：「復興號」動車可以行駛5833米。 （視頻截圖）

中國外交部部長助理華春瑩15日在推特連發20張圖，透過「一分鐘會發生什麼？」的形式，細數中國近年來國內取得的矚目成就以及輝煌的中外合作成就。

環球網報導，15日上午10時許，華春瑩先是連續發布10張圖片，均是關於中國國內取得的矚目成就，個個體現在人們的日常生活細節中。她在第一張圖片上方配文寫道：「在中國，一分鐘會發生什麼？」

1. 每一分鐘：「復興號」動車可以行駛5833米

2. 每一分鐘：中國新增12.7公頃的森林或草地面積

3. 每一分鐘：北斗衛星導航系統被200多個國家和地區的用戶訪問超過7000萬次

4. 每一分鐘：中國新生產出10輛新能源汽車

5. 每一分鐘：中國新增移動支付28.77萬筆，成交總量超10億人民幣

6. 每一分鐘：中國新增3.2萬份共享單車訂單

7. 每一分鐘：20.6萬份包裹在中國收發

8. 每一分鐘：3125萬條信息通過微信發送

9. 每一分鐘：中國的外賣平台完成價值26.6萬美元的外賣訂單

10. 每一分鐘：中國農村地區新建或改建481米長的高速公路和道路

大約一小時後，華春瑩又連續發布另外10張圖片，均是關於中國在中外合作交流上取得的輝煌成就，有中企項目為當地發展貢獻巨大力量、有經貿合作為全球造福。她在該組圖片中的第一張上方配文寫道：「中國如何在一分鐘內為全球合作做出貢獻？」

1. 每一分鐘：中歐班列運送3標箱貨物

2. 每一分鐘：30名旅客和7標箱貨物通過蒙巴薩-內羅畢標軌鐵路(蒙內鐵路)到達目的地

3. 每一分鐘：中國企業投資援建的巴基斯坦卡洛特水電站發電量為6088千瓦時，足以滿足當地500萬人的用電需求

4. 每一分鐘：16名旅客和230千克的貨物在由中國企業擴建升級的馬爾代夫維拉納國際機場得到安排和運送

5. 每一分鐘：中國企業在安哥拉卡賓達省援建的供水項目提供35立方米的水。該項目使60萬當地民眾受益

6. 每一分鐘：中國與“一帶一路”沿線國家進出口總額達到2530萬人民幣

7. 每一分鐘：近1.5噸櫻桃從智利出口到中國

8. 每一分鐘：516529顆中國芯片出口海外

9. 每一分鐘：8位中國消費者成為德國汽車的車主

10. 每一分鐘：166台蘋果手機在中國出貨

每一分鐘：北斗衛星導航系統被200多個國家和地區的用戶訪問超過7000萬次。（視...
每一分鐘：北斗衛星導航系統被200多個國家和地區的用戶訪問超過7000萬次。（視頻截圖）

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