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WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

第七艦隊司令：不反制北京挑釁行徑 中方就會得寸進尺

記者張文馨／華盛頓即時報導
美軍第七艦隊司令湯瑪斯。（取材自美國海軍）
美軍第七艦隊司令湯瑪斯。（取材自美國海軍）

美軍第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）14日參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）活動表示，美軍持續執行綜合威懾（integrated deterrence）與航行自由，若不反制北京的不負責任行徑，他們就會得寸進尺；美艦定期穿越台海，幸運地是，澳洲加拿大也加入這行列。

湯瑪斯提到中方日益挑釁行徑，包含在南海推動軍事化、以「九段線」過度聲索對南海的主權主張等，此外，在美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國朝台灣上空發射彈道飛彈，部分飛彈落在日本專屬經濟海域。

湯瑪斯說，美國依據台灣關係法有責任為台灣提供防禦能力，並確保美軍自己做好準備；美國期待和平解決兩岸分歧，中國大陸說這也是他們的心願，但實際上他們朝台灣上空射飛彈，這就是不負責任和反應過度。

湯瑪斯表示，在俄羅斯和烏克蘭的衝突中，各界看到，若不遵守基於規則的國際秩序而侵犯主權時，國際社會會挺身而出；中國大陸的挑戰是謹慎拿捏分寸，然後逐步推進目標。

湯瑪斯上月接受華爾街日報專訪時，曾以中文「蠶食」形容北京不斷進逼、測試對方反應的作為。

湯瑪斯說，若不反制、不採取立場，他們就會得寸進尺，「我們不接受，因此我們執行航行自由的任務。」他說，若不作為形同接受北京違反國際海洋法公約的主張。

湯瑪斯說，美國執行航行自由任務，才能吸引理念相近國家，幸運的是，看到澳洲和加拿大軍艦也穿越台海。

美國海軍第七艦隊勃克級飛彈驅逐艦希金斯號（Higgins，DDG 76）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號（HMCS Vancouver，FFH 331）上月20日共同執行例行穿越台灣海峽的任務；五角大廈當時表示，是基於國際法規範，賦予公海的航行和穿越自由，美軍將持續在國際法允許之處飛行、航行與執行任務。

被問到美軍今年穿越台海的次數不如前兩年，湯瑪斯說，美軍會定期穿越台海，但不會定期到讓外界可以預測。

北京 加拿大 澳洲

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