國安為由 美國FCC封殺華為、中興 擬全面禁售

美國聯邦傳播委員會將以國家安全為由，計畫在美國全面禁售來自華為和中興的產品。（路透）

最近，美國在封鎖中國科技領域接連出狠手。據外媒報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）將以國家安全為由，計畫在美國全面禁售來自中國科技公司華為 和中興的產品。另外，中國外交部被問及美國政府不久前出台針對中國的芯片禁令，發言人毛寧強調，中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，無理打壓中方企業的做法。

國防時報排頭兵報導，10月上旬，美國商務部發布九項製裁措施，規定芯片企業需要獲得許可證才能向中國出售用在人工智慧、超級電腦的先進芯片產品或技術服務，也要求美國半導體企業的人員停止向中國芯片企業提供服務，目的就是要阻撓中國發展先進芯片。

緊接著，美國聯邦傳播委員會（FCC）14日發布公告稱，美國政府將以國家安全為由，禁止批准美國新的通訊設備採用來自中國科技公司華為和中興的產品。

據報導，這項提議一旦11月中期獲得國會的批准，這些中國公司若未經授權，將無法在美國銷售新設備。

路透引述FCC的一份文件稱，FCC主席Jessica Rosenworcel以國家安全為理由，已於本月5日向其他三位委員提出禁止在美國使用華為和中興通訊的新電訊設備，希望獲得最終批准。

FCC過去只限制企業禁止使用聯邦政府資金購買華為和中興的設備，但是FCC提出的新禁令提議中，包含美國企業所有採購。

除了華為和中興以外，FCC也將確定禁止銷售中國製的公共安全攝影監視設備範圍。消息人士透露，影響的中企包括海能達、海康威視、浙江大華技術。

Rosenworcel在聲明中說，FCC仍致力於保護國家安全，確保不可靠的通訊設備在美國境內不被授權使用。

據美國新聞網站Axios報導稱，此舉代表FCC首次以國家安全為由禁止華為以及中興通訊電子設備銷售，加強了川普政府期間對這兩家中國企業的禁令限制。

分析指出，由於中國公司的設備價格相對低廉，若新禁令生效，對於美國一些小型電信營運商來說，可能要付出更高的成本。

北京 日報報導，中國外交部發言人毛寧14日主持例行記者會。有記者提問，美國政府不久前出台了針對中國的芯片禁令，有報導稱美國正在努力應對這一禁令所帶來的意外後果，防止新措施損害美國自身的半導體供應鏈 。請問發言人對此有何評論？

毛寧表示，中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，無理打壓中方企業的做法。全球產業鏈供應鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果，出於政治目的人為設限，破壞產供鏈穩定，損人不利己，只會使本已脆弱的世界經濟雪上加霜。

毛寧強調，中國一直是全球產供鏈的重要參與者和維護者。