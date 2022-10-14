美晶片禁令 海歸被逼選邊 「工作可再找 美籍失去就難了」

由於美國宣布新版晶片禁令，使得取得美籍而返中任職的中國半導體工程師陷入抉擇，不少人選擇離職。(中央社)

美國總統拜登 政府對中國所祭出的半導體禁令，可能讓為中國科技公司工作的數百名美籍華人，被迫在美國的公民身分和事業間做抉擇，不少人擁有美籍、返中工作的「海歸」選擇離職，「工作可以再找，（美）國籍失去就難申請了。」

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這項新規禁止「美國人員」（含美國公民 和取得永久居留權者），在未獲得許可的情況下，協助中國工廠「研發或製造」先進晶片 ，這是美國對中國實施的半導體出口限制首次涉及個人，而非僅限於組織或企業層級。

日經亞洲說，這可能影響數百名持有美國公民身分的主管和專業人士，連企業的創辦人和執行長等高層都受到衝擊。

南華早報13日報導，中國晶片製造設備業者北方華創已展開行動，通知有美國籍的員工應立即停止在研發計畫的相關作業，以因應新的限制。

中國以外的晶片製造業者，也正在重組團隊以符合新規範。彭博資訊報導，荷蘭艾司摩爾12日已知會駐美國的員工，應立刻全面停止與中國客戶接觸。

拜登政府日前宣布的半導體禁令，是華府在限制中國半導體產業發展上，歷來規模最為廣泛的舉措，包括限制企業對中企銷售晶片製造設備，以及販售採用美國設備製造的先進晶片。

中央社報導，一名擁有美國籍、目前在中國某家被美方列入斷供半導體廠擔任高級工程師的王先生表示，這項禁令8日公布時，正值中國十一長假結束，一時之間讓他頓時「懵圈（發暈）」，心想為何長假一結束就聽到這個噩耗。而他的微信朋友圈裡，更是一片哀鴻遍野。

在加州留學、擁有美國高科技企業工作資歷的王先生表示，聞訊後，他立刻和廠裡及珠三角、長三角具相同背景的同事、同業和同學們討論此事，大部分人當即表示辭職。他們共同的理由是，再找新工作不難，但美國籍得而復失就不容易申請。

有外媒報導，此事已在中國半導體業界引發離職潮。王先生說，他不願用「離職潮」形容此事，畢竟更多人也許另有想法。就他所知，還有一部分人至今仍陷入長考，覺得可再看看風向而定。有人則是試圖跳槽，徵詢其他沒被列入斷供名單的半導體廠有無職缺。