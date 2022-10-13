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衛報：英相幾天內將調整策略 將中國轉列「威脅」

中國新聞組／北京13日電
衛報報導，英國新任首相特拉斯政府將迅速修訂前首相強生的國防和外交政策，正式將中國列為對英國的「威脅」。（Getty Images）
衛報報導，英國新任首相特拉斯政府將迅速修訂前首相強生的國防和外交政策，正式將中國列為對英國的「威脅」。（Getty Images）

衛報報導，英國新任首相特拉斯政府將迅速修訂前首相強生的國防和外交政策，正式將中國列為對英國的「威脅」，這項轉變將使英國對北京的官方政策接近對俄羅斯立場。中國外交部表示，希望英國新政府客觀理性看待中國和中英關係，抱守中國威脅的舊思維只會害人害己、沒有出路。

本報系聯合報引述衛報指出，英國政府提前採取這項行動，是要終結內閣大臣對如何應對北京的困惑。強生時代英國將中國視為「體制競爭對手」，但地位不穩的特拉斯希望迅速對北京祭出較為強硬立場，爭取黨內同志支持。

這項政策調整原本預訂年底完成，但消息人士透露，如今有可能在「幾天內」就提前進行對中策略檢討。英國教育部上周曾表示支持中國推動的孔子學院，引起首相府不滿，被迫認錯並修改聲明內容。

英國目前將俄羅斯列為「最迫切威脅」，若將中國同樣列為威脅，勢必引發北京敵對反應。

不過，執政保守黨的重量級議員多對這項預期中的行動表示歡迎。有意角逐下議院外交委員會主席的議員史密斯表示，英國早就應該對中國硬起來。

史密斯說：「是時候了，我們別再浪費時間，承認中國對我們的生活方式構成威脅，現在就該像對待俄羅斯一樣對待他們（中國）。」

對於特拉斯政府將正式把中國列為「威脅」，中國外交部發言人毛寧表示，中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，中國的發展給世界各國帶來的是機遇，絕不是威脅和挑戰。

毛寧韓說，希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守中國威脅的舊思維，只會害人害己，沒有出路。

2015年首相卡麥隆還稱中英關係處於「黃金時代」，如今英國對中立場出現巨變。由於中國國家主席習近平在國內日益獨裁，而川普與拜登兩任美國總統對中政策更為強勢，激勵英政府跟進。

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