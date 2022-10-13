德、歐反對與中脫鉤 環時：美的「友誼」驚醒歐洲人

德國 總理蕭茲 11日參加柏林機械工程峰會時明確表態，支持全球化，並稱「脫鉤是完全錯誤的道路」，並譴責美國「降低通膨法案」，「可能引起一場巨大的關稅戰」，認為需與歐盟 、中國等國家展開貿易；歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯也表示，與中國脫鉤不是歐盟企業選項，歐盟應採取務實而非天真的態度與中國打交道。

蕭茲出席出席柏林機械工程峰會時，再次明確表態支持全球化，「讓很多的繁榮成為可能」，同時堅定反對脫鉤，強調「脫鉤是完全錯誤的道路」。旺報報導，他認為德國與歐盟需建立更廣泛、穩健的貿易關係，非但不能與個別國家脫鉤，且必須與中國在內的亞洲國家展開貿易。

東布羅夫斯基斯則在峰會視訊致詞中指出，當今世界需要的不是孤立和保護主義，而歐盟和中國是深度融合經濟體。他表示，與中國脫鉤不是我們（歐盟企業）的選擇，認為中國是個重要成長市場，歐盟應繼續以務實的態度、而非天真的態度與中國打交道。

蕭茲與東布羅夫斯基斯也談到，對美國之前推出的「降低通膨法案」深感擔憂，認為其中的部分補貼條款，歧視性對待歐盟的汽車、可再生能源、電池等行業。

中國官媒環球時報以「華盛頓的『友誼』，驚醒更多的歐洲人」發表社評，指德國和歐盟幾乎完全一致的口徑，反映出歐洲大陸正在形成的一種微妙共識。

社評說，法國總統馬克宏日前抱怨美國天然氣太貴，竟高出美國國內市場價格四倍。對正遭受能源危機打擊的歐洲民眾來說，美國人是在發極不道德的災難財。