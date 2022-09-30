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在中國演了20年戲 鬼子專業戶：中日關係史上最糟

中國新聞組／北京30日電
三浦研一(左)在中國電視劇中扮演日本軍人。(取材自百度百科)
三浦研一(左)在中國電視劇中扮演日本軍人。(取材自百度百科)

9月29日是中日邦交正常化50周年，兩國關係近年跌到冰點。有「鬼子專業戶」之稱的日本演員三浦研一（Kenichi Miura）從2000年起在中國「抗日片」演出日本軍人。這麼多年他一直很疑惑：「為什麼日本人就一定是壞蛋？」中國人如今對日本的印象還停留在戰前。

BBC中文網報導，三浦研一1963年在日本東京出生，他1997年去北京攻讀國際關係博士，畢業後誤打誤撞進了演藝圈。

三浦研一演中國電視劇的劇照照片。(取材自百度百科)
三浦研一演中國電視劇的劇照照片。(取材自百度百科)

這位老戲骨自2000年起參演了過百部中國電影和電視劇，包括「東風雨」、「建黨偉業」、「生死線」、「走向共和」等，大部分角色都是抗戰片中的日本反派人物，中國觀眾都叫他「鬼子專業戶」。

「鬼子」是指日本侵略者，後來成為形容日本人的蔑稱。三浦研一起初不明白「鬼子」的意思，還以為是指恐怖片中讓人驚恐的鬼，後來才了解箇中貶義。

他記得初到中國時，中日關係已經過了80年代的蜜月期，但還是非常友好，「沒有什麼抗日、仇日」，到了江澤民執政後期，中國政府開始「利用抗日的歷史去宣傳愛國主義」。

三浦研一在第一部抗日片中飾演日本特務，要用電刑審訊女主角。當時他心情非常矛盾，覺得太殘酷，後來日本專業演員告訴他，每個地方都有好人壞人，尤其在戰爭當中，好人在壞的環境也會變成壞人。前輩的一番話，讓他決心演好反派角色。

報導指出，三浦研一過去20多年都抱著「中日友好」的精神演出，不介意演壞人，唯獨兩個題材堅決不做：「南京大屠殺」和「731部隊」。「這兩件事太政治性，日本人只有壞蛋」，他認為戰爭片的意義是要讓人反思歷史，如果只是增加仇恨，那有什麼意思。

他指出，中國人對日本的印象停留在戰前，但事實上日本戰敗後成為和平國家，日本社會主流都很反戰。中日邦交正常化50周年之際，他形容現時是兩國關係「最糟糕」的時候，他特別厭倦不理性的民族主義。

「每個國家都經常打仗，人類歷史就是那樣，用現在的角度看過去是不對的、不公平的。日本是和平國家，不好的事大家就讓它過去，人們往前看、往前走，但中國人總是記住不好的事去仇恨。」三浦研一說。

日本 邦交 北京

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