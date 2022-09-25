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20大前 中台辦出書談習近平對台10大論述

特派記者林則宏／北京25日電
由中共中央台灣工作辦公室組織編寫的「中國共產黨與祖國統一」一書，於中共20大召開前一個月正式出版。（取材自九州出版社）
由中共中央台灣工作辦公室組織編寫的「中國共產黨與祖國統一」一書，於中共20大召開前一個月正式出版。（取材自九州出版社）

中共20大召開前，中共中央台灣工作辦公室編寫並出版「中國共產黨與祖國統一」一書，該書由中台辦主任劉結一審定編寫計畫並撰寫引言。據稱書名將出現在中共20大政治報告，而書中總結中共總書記習近平關於對台工作的十大重要論述，也將構成20大報告涉台部分的主要內容。

全書六章分別為：推動台灣「回歸祖國 」籌備解放台灣鬥爭；從準備武力解放台灣到爭取和平解放台灣；確立和平統一、一國兩制方針，開啟兩岸交流交往；推動兩岸開啟商談，開展反分裂反「台獨」鬥爭；堅決反對、遏制「台獨」分裂活動，推動兩岸關係和平發展；新時代對台工作砥礪奮進。

其中第六章「新時代對台工作砥礪奮進」講述習近平上台後的兩岸關係，該章還隨內文刊登習近平與國民黨歷任黨主席的合照，包括：連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱。該章間接證實去年遠東集團在上海、江蘇等五省市投資的企業，被處以罰款及追繳稅款事件。

這章總結習近平關於對台工作的十大重要論述，並稱「這是中國共產黨思考解決台灣問題、推進祖國統一實踐中形成的最新理論結晶」。這十大重要論述分別為：

一、堅持中共黨對台工作的集中統一領導；二、堅持立足於自身發展進步解決台灣問題；三、堅持「和平統一、一國兩制」方針；四、堅持一個中國原則和「九二共識」；五、堅持推動兩岸關係和平發展；六、堅持持續深化兩岸融合發展；七、堅持踐行「兩岸一家親」理念；八、堅決反對和遏制「台獨」分裂；九、堅決反對外部勢力干涉；十、堅定團結台灣同胞共謀民族復興和國家統一。

綜觀這十點，主要仍以「軟」的一手為主。書中並提到，習近平與台灣有著深厚的淵源，曾在福建工作17年，參與處理大量對台事務。

中共總書記習近平過去十年對兩岸關係的重要論述，預估將構成20大報告涉台部分的主要...
中共總書記習近平過去十年對兩岸關係的重要論述，預估將構成20大報告涉台部分的主要內容。（新華社）

習近平 中共 20大

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