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王毅：中國5「確定性」 有利中美關係發展

中國新聞組／北京21日電
國務委員兼外長王毅（右二）19日在紐約與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會代表成員進行座談交流。 （新華社）
國務委員兼外長王毅（右二）19日在紐約與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會代表成員進行座談交流。 （新華社）

中國國務委員兼外長王毅19日在紐約指出，當前中美關係前景中的確定性越來越少，不確定性越來越多，他針對性地闡述了中國的五個「確定性」，認為中美關係攸關兩國前途命運和世界和平穩定，雙方應共同努力，找到不同社會制度、不同歷史文化的兩個大國和平共處之道。

新華社報導，王毅19日在紐約與美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會代表成員進行座談交流。

王毅強調中國是現行國際體系的締造者、受益者，理所當然是維護者，中美應共同遵守以聯合國憲章和普遍認同的國際法為基礎的國際關係基本準則。

美方表示，美中經貿合作給雙方都帶來了實實在在的利益，美企業界致力於長期在華經營。雙方應本著合作精神，朝著正確方向努力，持續開展建設性、多層次、富有成果的對話，積小步為大成，增進互信，為世界和平穩定繁榮作出貢獻。

據報導，王毅說，今天的世界很不太平，新冠疫情尚未結束，烏克蘭危機硝煙又起。中美關係陷入建交以來的低谷，不少人擔心中美將進入「新冷戰」。今年是尼克松總統訪華和「上海公報」發表50周年，但當前中美關係前景中的確定性越來越少，不確定性越來越多。對此，王毅有針對性地闡述中國的五個「確定性」。

一是中國自身的發展前景是確定的。即將召開的20大將規畫制定中國下步發展藍圖和目標。中國實現現代化，14億多人邁向共同富裕，將為包括美國在內的世界各國提供更多市場和發展機遇。

二是中國改革開放的決心是確定的。中國將繼續深化改革，擴大開放，建設更高水平開放的新體制，打造開放型世界經濟，繼續推進經濟全球化。

三是中國對美政策是確定的。習近平主席提出中美相互尊重、和平共處、合作共贏的三原則，拜登總統多次強調「四不一無意」，關鍵是美方要盡快回歸理性務實的對華政策。

四是中國繼續加強兩國經貿合作的態度是確定的。中方歡迎美國企業在華發展，將繼續提供市場化、國際化、法治化營商環境。

五是中國同美方開展多邊協調的意願是確定的。歷史已經並將繼續證明，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。為此，必須維護好中美關係的政治基礎，尤其是切實恪守一個中國原則。

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