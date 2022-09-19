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中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

美大使伯恩斯：使館慶獨立日 中擋賓客

中國新聞組／北京19日電
美國駐華大使伯恩斯。（美聯社資料照片）
美國駐華大使伯恩斯。（美聯社資料照片）

美國駐中國大使伯恩斯（Nicolas Burns）前天表示，大使館日前舉行獨立日慶祝活動時，北京方面試圖阻止一些賓客參與。

伯恩斯在推特發文說，美國駐中國大使館15日舉辦因新冠疫情而延期的美國獨立日慶祝活動，而中國政府企圖騷擾、勸阻一些受邀賓客出席。他表示，美國支持美中交交流和接觸，並認為中國政府也應如此。

中國人權律師王全璋與妻子李文足當天下午在北京亮馬橋地鐵站遭約30名警察及便衣圍堵。亮馬橋地鐵站位於美國駐中國大使館附近，但並不清楚兩人是否為美國駐中國大使館邀請的賓客，或二者之間是否有關聯。

此事當時迅速在社群媒體引發關注。自由亞洲電台報導，王全璋表示，之後他與妻子平安返家，因17日是美國憲法日，當地公安國保提前對維權人士實施維穩，限制他們的人身行動自由。

報導引述王全璋說，「今年說要對我們進行所謂的『穩控』，但不準備上門圍堵，我們就去嘗試（出門）一下。出去以後就發現他們（國保）跟著我們，我們設法把他們甩開，又是打車又是換地鐵；出了亮馬橋就發現，一直跟著我們的警察在那等候我們」。

王全璋夫婦隨後被帶至地鐵警務站，直到負責管控兩人的國保出現。當晚8時30分左右，國保將王全璋夫婦強行送回家，並要求當天別再出門。王全璋夫婦家門口目前仍有便衣把守。

據報導，另一位人權律師李和平的妻子王峭嶺則表示，每逢特殊時期，如世界人權日、美國憲法日等，維權人士都會被北京當局限制行動，「這是常態，就跟核酸檢測一樣」。

地鐵站 大使館 北京

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