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習近平旋風外交 中亞行見12國領袖 獨漏印度總理

記者廖士鋒／綜合報導
習近平已結束上合組織峰會與中亞的訪問，未如外界預期與印度總理莫迪舉行雙邊會談；圖為習近平與莫迪2016年10月共同出席在印度果阿邦舉行的金磚國家峰會。(美聯社資料照片)
習近平已結束上合組織峰會與中亞的訪問，未如外界預期與印度總理莫迪舉行雙邊會談；圖為習近平與莫迪2016年10月共同出席在印度果阿邦舉行的金磚國家峰會。(美聯社資料照片)

中國國家主席習近平已結束上合組織峰會與中亞的訪問，返回北京。外交部長王毅在總結習近平的中亞行時稱，習的疫後首訪選擇中亞具重大戰略意義，是「以上合『朋友圈』破解美對華『包圍圈』的戰略之舉」。值得關注的是，此次習出訪，未如外界預期與印度總理莫迪舉行雙邊會談。

據此前中國官方的訊息，除了臨時取消參加的亞美尼亞總理外，習近平在出訪哈薩克、烏茲別克的三天期間，分別與中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼）、俄羅斯、白俄羅斯、蒙古、伊朗、巴基斯坦、土耳其、亞塞拜然等12國領導人會晤，期間並與烏茲別克、哈薩克、白俄羅斯三國發布聯合公報，獨漏與印度總理莫迪之間的會面。

「習莫會」曾受到外界的討論。共軍與印軍的中印邊界衝突，自2020年爆發以來，迄未和解，雙方7月17日舉行的兩軍第16輪軍長級會談，則有所突破，達成了共識。

值得一提的是，根據中國外交部發布的上合組織成員國元首理事會會議合照，莫迪正是在習近平的右手邊，明年亦將由印度擔任輪值主席國。

對於當前中國與印度關係，俄羅斯衛星通訊社引述復旦大學南亞研究中心研究員林民旺分析，印度市場整體對中國產品的需求非常大，雖然印度政府搞所謂脫鉤，兩國政治關係有時比較緊張，但對經貿關係沒有太大影響，「這也說明中印經濟互補性非常強」。

中央社引述香港明報報導指出，習近平中亞之行堪稱「旋風外交」，而分析則指「習近平此次外訪是在關鍵時點對世界釋放出關鍵性穩定信息」。

明報文章分析認為，習近平此訪可視作中哈、中烏關係進入發展新階段的標誌。中哈、中烏合作對「一帶一路」建設具示範效應；另這次推動的「中哈政府間產能與投資合作規畫」草案商談、中吉烏鐵路建設、中烏減貧合作機制等合作，值得外界關注。

習近平 印度 白俄羅斯

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