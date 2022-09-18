我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

20大前 高危行業、化學藥水業傳通知停工

特派記者林則宏／北京18日電
高危行業傳接到通知，20大前三天起到結束必須停工。圖為北京一個冒出濃煙的工廠。(路透資料照片)
高危行業傳接到通知，20大前三天起到結束必須停工。圖為北京一個冒出濃煙的工廠。(路透資料照片)

中共20大即將於10月16日登場，為確保「20大勝利召開」，有中國大陸華南地區台商反映，日前接到工廠所在地的街道口頭通知，下個月大會召開前3天起，高危行業及從事危險化學藥水生產與銷售的企業必須暫時停工直至中共20大結束。

這家台資電子化學品廠表示，目前只是街道的口頭告知，無正式文件，但他們仍通知下游客戶預先做好準備。江蘇南通另一家業者稱，近期僅收到削減空氣汙染物排放總量的通知，但通知內文未提及20大。

據了解，中國大陸應急管理部日前曾召開「全國風險監測和綜合減災工作會議」，強調要強化災害監測預警和會商研判，嚴格落實防災減災各項責任措施，「為黨的20大勝利召開營造良好安全環境」。

中國大陸向來有在重要會議、活動舉辦期間，勒令部分行業配合停工停產的慣例。為舉辦2008年北京奧運，大陸官方就曾要求北京、山西、天津、河北、內蒙古等5地，於當年7月17日至9月20日，關閉冶金、建材等汙染企業。北京還要求當地土石方工程、混凝土澆築等作業，奧運期間必須全面暫停。

2014年北京APEC峰會、今年2月北京冬奧舉辦期間，也都曾要求部分行業配合停工停產。5年前的中共19大甚至還傳出，為確保會議期間的空氣品質，北京連燒烤店都被要求必須暫時停業。但這次遠在南方的深圳，也傳高危行業被要求需在20大期間停工較為特殊。

這家台資電子化學品廠副總表示，除了組裝廠，幾乎所有的電子廠都會用到化學藥水，怎麼可能連續停工10來天？由於目前只是街道口頭通知，該工廠暫時將先觀望。

蘇州一家台商表示，當地目前並無相關要求。大陸為控制新冠疫情所採取的防疫措施，已對經濟造成不小的損失，要是因為20大再要求高危行業10月停產，恐使今年第4季的中國大陸經濟更不樂觀。

南通一家廠商則表示，近期只收到一份紅頭文件，宣布自本月16日起，南通全市實施空氣質量異常二階段管控，解除管控時間另行通知。但通知內文未提及中共20大。

北京冬奧 中共 奧運

上一則

相隔16天再出任務 「神14」又出艙 2航天員太空互拍

下一則

都怪保安？廈門小學100萬捐款飛了 便宜了隔壁中學

延伸閱讀

美媒：習無意加大相挺 普亭罕見坦承北京憂俄烏

美媒：習無意加大相挺 普亭罕見坦承北京憂俄烏
兩國發聲明 北京挺烏茲別克入WTO 烏：台灣是中國領土

兩國發聲明 北京挺烏茲別克入WTO 烏：台灣是中國領土
維權律師王全璋夫婦一度失聯 已返北京家中被加強看守

維權律師王全璋夫婦一度失聯 已返北京家中被加強看守
加拿大將派駐北京公使倪杰民 接任駐台代表

加拿大將派駐北京公使倪杰民 接任駐台代表

熱門新聞

圖為中秋節前上海市民在採購傳統的鮮肉月餅。中新社

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

2022-09-10 09:19
長沙中國電信大樓起火，目前已經控制住火勢。（取材自微博）

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

2022-09-16 06:38
男童與祖母互相拉扯。（視頻截圖）

傳黑龍江10歲男童勒死奶奶 家人全程攝影還在笑

2022-09-14 00:37
羅家英在微博發布短片致歉。（擷自微博）

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

2022-09-15 11:58
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
中秋節連假第2天，台北市士林區10日晚間有場大型烤肉活動，許多民眾準備豐富食材，與家人、好友們開心團聚烤肉。中央社

中秋為何要賞月亮、吃月餅？一文看懂

2022-09-10 11:55

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出