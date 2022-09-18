20大前 高危行業、化學藥水業傳通知停工

高危行業傳接到通知，20大前三天起到結束必須停工。圖為北京一個冒出濃煙的工廠。(路透資料照片)

中共 20大即將於10月16日登場，為確保「20大勝利召開」，有中國大陸華南地區台商反映，日前接到工廠所在地的街道口頭通知，下個月大會召開前3天起，高危行業及從事危險化學藥水生產與銷售的企業必須暫時停工直至中共20大結束。

這家台資電子化學品廠表示，目前只是街道的口頭告知，無正式文件，但他們仍通知下游客戶預先做好準備。江蘇南通另一家業者稱，近期僅收到削減空氣汙染物排放總量的通知，但通知內文未提及20大。

據了解，中國大陸應急管理部日前曾召開「全國風險監測和綜合減災工作會議」，強調要強化災害監測預警和會商研判，嚴格落實防災減災各項責任措施，「為黨的20大勝利召開營造良好安全環境」。

中國大陸向來有在重要會議、活動舉辦期間，勒令部分行業配合停工停產的慣例。為舉辦2008年北京奧運 ，大陸官方就曾要求北京、山西、天津、河北、內蒙古等5地，於當年7月17日至9月20日，關閉冶金、建材等汙染企業。北京還要求當地土石方工程、混凝土澆築等作業，奧運期間必須全面暫停。

2014年北京APEC峰會、今年2月北京冬奧 舉辦期間，也都曾要求部分行業配合停工停產。5年前的中共19大甚至還傳出，為確保會議期間的空氣品質，北京連燒烤店都被要求必須暫時停業。但這次遠在南方的深圳，也傳高危行業被要求需在20大期間停工較為特殊。

這家台資電子化學品廠副總表示，除了組裝廠，幾乎所有的電子廠都會用到化學藥水，怎麼可能連續停工10來天？由於目前只是街道口頭通知，該工廠暫時將先觀望。

蘇州一家台商表示，當地目前並無相關要求。大陸為控制新冠疫情所採取的防疫措施，已對經濟造成不小的損失，要是因為20大再要求高危行業10月停產，恐使今年第4季的中國大陸經濟更不樂觀。

南通一家廠商則表示，近期只收到一份紅頭文件，宣布自本月16日起，南通全市實施空氣質量異常二階段管控，解除管控時間另行通知。但通知內文未提及中共20大。