88位在韓志願軍遺骸回歸中國 6老戰友淚迎

9月16日上午，中國和南韓在仁川國際機場共同舉行在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接儀式。圖為中國人民解放軍禮兵護送烈士棺椁上飛機。 (中新社)

第九批在韓中國人民志願軍遺骸由中國空軍專機護送，於16日上午從南韓 接回遼寧瀋陽，88位志願軍遺骸及837件相關遺物回到中國懷抱。這是中國連續三年派出運20專機迎志願軍遺骸回家，瀋陽桃仙國際機場 以「過水門」禮節迎接，到現場迎接同袍歸鄉的六位志願軍老戰士眼含熱淚，情緒激動。

香港文匯報報導，16日上午9時30分許，南韓仁川國際機場氣氛莊嚴肅穆。88位志願軍遺骸即將踏上返回故土的歸程。中韓雙方代表現場簽署交接書，確認交接88位在韓中國人民志願軍遺骸及相關遺物。

中國駐南韓大使邢海明為棺槨覆蓋上五星旗 ，並在每一具棺槨前深深鞠躬。在「思念曲」奏樂中緩步護送棺槨登上運20運輸機。

11時許，運送烈士棺槨的運20降落在瀋陽桃仙國際機場。瀋陽桃仙國際機場以「過水門」禮節迎接，兩架伴飛護航的殲20戰機進行超低空飛行。

報導指出，在迎回儀式現場，六位志願軍老戰士眼含熱淚，情緒激動。幾十年間，老戰士們一直懷念戰友們的音容笑貌，還有那些和戰友們在槍林彈雨中衝鋒陷陣、堅守陣地的艱苦歲月。

95歲高齡的老戰士高鵬華身著軍裝，胸前掛滿勳章，迎接戰友們的歸來。他激動地說：「19萬（多）人民志願軍的生命留在那裡，我們打出了一個和平天下，打出了一個和平建設時期，打敗了美軍不可戰勝的神話，打出了國威和軍威。」