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習近平與普亭 上合組織峰會期間將至少舉行兩次會面

記者廖士鋒／即時報導
習近平與普亭，在上合組織峰會將有至少兩次會面。圖為2019年11月12日，普亭（左）與習近平（右）在金磚國家巴西峰會場邊會面。（美聯社）
習近平與普亭，在上合組織峰會將有至少兩次會面。圖為2019年11月12日，普亭（左）與習近平（右）在金磚國家巴西峰會場邊會面。（美聯社）

大陸國家主席習近平在疫情後首度出訪中亞，俄國總統普亭也將同台出席，消息指出，兩人將會有所會面，而會面的次數，目前根據各國官方消息加總，可能不只一次。

首先是近習近平與普亭的雙邊會面，據路透報導引述克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）在莫斯科的簡報稱，兩人15日將在烏茲別克會面，討論烏克蘭和台灣議題。克里姆林宮表示，考慮到地緣政治局勢，這場會談將具有「特殊意義」。而俄羅斯衛星通訊社15日也報導稱，普亭在參加上合組織峰會期間，將分別與來自中國、伊朗、巴基斯坦、吉爾吉斯、烏茲別克、蒙古和土耳其的領導人舉行單獨會晤。

不過習近平與普亭兩人的會晤將不只一場。據蒙古國營通訊社15日消息，習近平、普亭與蒙古國總統呼日勒蘇赫，將在上合組織峰會期間舉行三方元首會晤，具體日期是在9月16日。消息並稱，這場三方會晤是在蒙古國總理奧雲額爾登此前在俄國符拉迪沃斯托克（即海參崴）出席第七屆東方經濟論壇期間所宣布。

北京與莫斯科雙邊的關係，在俄烏戰後受到外界矚目，尤其近日網路流傳一段中國全國人大委員長栗戰書7日至10日訪俄期間的談話影片，更是引起熱議。

該影片顯示，在俄羅斯國家杜馬（國會）與俄方會面時，栗戰書指烏克蘭問題，美國和北約直接逼到俄羅斯的家門口，「在這種情況下，俄羅斯採取認為應當採取的措施，中方表示理解，而且從不同的方面給予『策應』」。值此「策應說」發酵期間，習近平與普亭會面的場合與內容，或將成為上合組織峰會期間的一大重點。

普亭 習近平 俄羅斯

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