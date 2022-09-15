友誼沒止境？習普會考驗威權聯盟 紐時：實質戰略支持受質疑

中國大陸國家主席習近平 與俄羅斯 總統普亭 15日在烏茲別克會面，預計將討論烏克蘭和台灣議題。俄方表示，考慮到地緣政治局勢，這場會談將具有「特殊意義」。分析指出，此次會面預料將傳達中俄元首「對美國威脅有相同的認知」的強大反美陣線信號；但同時，中俄兩國元首各有盤算，這也將考驗中俄威權聯盟，以及雙方所稱彼此「沒有止境的友誼」。

綜合外媒報導，習近平和普亭這次在上合峰會會面，是兩人自烏克蘭戰爭2月24日爆發以來的首次面對面會晤，習近平旨在就中方致力於發展中俄關係以及抗衡美國的意願釋放信號，兩人也將討論如何深化中俄經貿關係。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫稱，中國「明顯了解迫使俄羅斯發動特殊軍事行動的理由。這項議題當然會在將舉行的會談中徹底討論」。

華盛頓智庫「史汀生中心」中國項目主任孫韻向華爾街日報表示，無論俄羅斯勝敗，中國都不會改變進一步發展中俄關係的意願，這是由整體地緣政治態勢決定的，尤其是中美關係的惡化。她說，如果俄羅斯獲勝，中國將有一個強大的盟友；就算俄羅斯輸了，它也可能成為中國的附庸。

紐約時報報導認為，普亭將在與習近平的會面中，把中國視為救命索，並希望就天然氣管道與中國達成協議。俄羅斯還需要獲得中國的高科技出口產品和人民幣支付這些商品，因為俄羅斯獲得美元的管道受到嚴格限制。但學者普遍認為中國不會積極支持俄羅斯。

報導引述新加坡國立大學中國國際關係問題專家李明江表示，除了習近平在2月宣布的那種沒有止境的友誼，其不太可能讓中俄兩國更加緊密地聯繫在一起。「我並不認為習近平會發表將被視為對俄羅斯提供更多戰略支持的新聲明，我也不認為中國會放棄已經說過的話」。

報導並指出，在中國方面，形象對於習近平來說很重要，他準備在下個月中共二十大爭取第三個任期，與普亭會面將使習近平有機會看起來像一個世界級政治家，在中國國內會是很好的宣傳。

金融時報引述美國智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻表示，習近平與普亭會晤釋放「中俄對美國威脅有相同的認知」的信號。波蘭華沙的東亞研究中心中國問題專家Jakub Jakobowski也認為，中俄元首需要一個強大的反美陣線信號，不論是面向國際或國內民眾都需要。