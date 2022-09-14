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中曝細節：美國安局旗下TAO 藉「飲茶」程式駭西工大

中國新聞組／北京14日電
中國指西工大被NSA竊得不少機密。圖為一款西工大研發的無人機。（新華社）
中國指西工大被NSA竊得不少機密。圖為一款西工大研發的無人機。（新華社）

中國國家計算機病毒應急中心13日發布報告揭露美國國家安全局（NSA）下屬特定入侵行動辦公室（TAO）網路攻擊西北工業大學的技術細節。報告指出，TAO使用「飲茶」程式作為嗅探竊密工具，將其植入西北工業大學（下稱西工大）內部網路服務器，造成大規模、持續性敏感數據失竊。對此，中國外交部表示，還沒有得到美方實質性的回應。

香港文匯報報導，中國多位網路安全專家表示，美國多年來對中國民眾進行無差別監聽並竊取重要數據信息，此次事件意味著美西方國家吹響對華網路戰號角，在當前中美關係特定背景下，中國需高度警惕，還應提升加密手段和方法等。

這份由中國國家計算機病毒應急中心發布的「美國NSA網路武器「飲茶」分析報告」顯示，TAO使用「飲茶」作為嗅探竊密工具，將其植入西工大內部網路服務器，竊取SSH、TELNET、FTP、SCP等遠程管理和遠程文件傳輸服務的登錄密碼，從而獲得內網中其他服務器的訪問權限，實現內網橫向移動，並向其他高價值服務器投送其他嗅探竊密類、持久化控制類和隱蔽消痕類網路武器，造成大規模、持續性敏感數據失竊。

報告還指，在41種網路武器中，名為「飲茶」的嗅探竊密類網路武器是導致大量敏感數據遭竊的最直接「罪魁禍首」之一。技術分析表明，「飲茶」可以與NSA其他網路武器有效進行集成和聯動，實現「無縫對接」。在受害機構的信息系統中，「飲茶」嗅探木馬不論是在內網還是外網中秘密潛伏，專門負責偵聽、記錄、回送受害者使用的帳號和密碼。

另外，上述報告的技術團隊還在西工大之外的其他機構網路中發現「飲茶」的攻擊痕跡，報告指這可能是TAO利用「飲茶」對中國發動大規模的網路攻擊活動。值得注意的是，在美國對他國實施的多次網路攻擊活動中，多次出現美國IT產業巨頭微軟、雅虎、谷歌、蘋果等公司的身影。

供職360公司的資深網路科技安全專家表示，美國將西工大作為網路攻擊目標，是因為該校是中國航空航天航海工程、教育和科學研究領域的重點大學，承擔大量國家級重點科研項目研究，地位特殊。但事實上，TAO對所有美國認為的敵對國家都進行無差別監聽和竊取重要數據。

另據環球時報報導，在13日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者提問：在360公司發布關於西北工業大學遭受美國國家安全局網路攻擊的調查報告後，中方有關機構再次發布對美國國家安全局網路武器「飲茶」的技術分析報告，中方對此有何評論？

發言人毛寧表示，中方已經通過多個渠道要求美方對惡意網路攻擊作出解釋，並立即停止不法行為，但是迄今，我們還沒有得到美方實質性的回應。

「飲茶」無孔不入 （資料來源：大公報）
「飲茶」無孔不入 （資料來源：大公報）

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