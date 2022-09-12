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美抗中戰線 從晶片擴及生技業 拜登將簽行政命令 降低對中依賴

編譯任中原／綜合外電

在美國通過晶片法案扶植晶片製造業、並且嚴控先進晶片技術流向中國後，美國總統拜登即將再簽署一項行政命令，以幫助提振美國生物製造業，並降低對中國的依賴。這也顯示美國與中國的競爭場域正從科技業擴及生技業。

彭博資訊引述知情人士的話報導，拜登即將簽署的行政命令草案，列出一套策略，以提振國內的生物體系相關製造業務，創造出一系列的產品與原料，範圍涵蓋新藥品、人體組織、生物燃料及食物。

這項命令將列出美國應該如何培養訓練有素的勞動力，能夠利用自然發生過程（NOP），來創造出以生物為基礎的產品與原材料。拜登政府也計畫動用資源，以加強生物製造基礎設施，但財源目前仍不得而知。

白宮將表示，提振國內生物製造業，最終將能壓低相關產品的價格，並且強化供應鏈安全。美國是全世界生物科技產業最蓬勃發展的國家之一，在研發領域雖居領先地位的同時，也允許高科技生產基地移往國外，但美國國安與情報官員也擔心，美國對中國先進生物製造基礎設施的依賴。

知情人士說，新冠疫情已激起美國政府對於研擬明確而一致產業策略的迫切感，例如快速開發並生產mRNA疫苗便是成功的國內投資案例，除了醫療保健，美國也計畫把生物製造的進展用於農業、能源及其他產業。

中國發改委在今年5月公布五年期生物經濟計畫，強調將致力於加速發展新科技並促進醫療、農業及燃料產業成長。隨著美中緊張升高，拜登政府也已設法限制美國企業對中國的投資。

兩周前，拜登才簽署一道行政命令，要提振國內的半導體製造業務，作為改變美中競爭態勢的政策之一，如今又要提振生物製造業，可能也是為了搶得在先進生物製造領域的主導權。

拜登 晶片 投資

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