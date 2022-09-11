栗戰書訪俄晤普亭 轉達習「堅定支持」

應俄羅斯國家杜馬主席沃洛金邀請，中國全國人大常委會委員長栗戰書7日至10日對俄羅斯進行正式友好訪問。這是9月7日，栗戰書在符拉迪沃斯托克會見俄羅斯總統普亭。（新華社）

應俄羅斯 國家杜馬主席沃洛金邀請，中國全國人大常委會委員長栗戰書7日至10日對俄羅斯進行友好訪問，在符拉迪沃斯托克會見總統普亭 ，在莫斯科與國家杜馬主席沃洛金、聯邦委員會主席馬特維延科分別舉行會談，並會見國家杜馬五大黨團負責人。

新華社報導，會見普亭時，栗戰書首先轉達習近平 主席的親切問候和良好祝願。

栗戰書說，在習近平主席和普亭總統的戰略引領和親自推動下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終保持強勁發展勢頭。兩國政治互信、戰略協作、務實合作都達到了新高度，成為大國、鄰國睦鄰友好、合作共贏的典範。中俄都處在發展振興的關鍵歷史階段，合作潛力巨大、前景廣闊。中方願繼續同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，踐行習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議，把高水平政治互信轉化為更多務實合作成果。堅信在習近平主席和普亭總統的領導下，新時代中俄關係將不斷邁上新台階，中俄兩國一定能夠沿著符合本國國情的發展道路走下去，實現各自國家發展、民族復興的偉大目標。

栗戰書祝賀俄方成功舉辦第七屆東方經濟論壇，並介紹即將召開的中共20大有關情況。

普亭請栗戰書轉達對習近平主席的美好祝福。他說，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有特殊性和重要性，俄方對兩國關係和各領域合作成果感到滿意。特別是在新冠肺炎疫情形勢下，雙邊貿易呈現積極發展勢頭，相信會邁向更高的合作目標。俄中立法機構加強交流，將為促進兩國關係發展發揮積極作用。預祝中共20大勝利召開。

與沃洛金、馬特維延科分別會談時，栗戰書說，中國全國人大願繼續深化與俄國家杜馬、聯邦委員會的交流合作，發揮定期交流機制平台作用，保持高層交往良好勢頭，促進友好小組、專門委員會對口交流。加強治國理政和反干涉、反制裁、反長臂管轄等方面的立法經驗交流。

會見國家杜馬五大黨團負責人時，栗戰書表示，各黨團一致積極支持加強對華友好合作，充分表明發展好中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是俄各黨派、社會各界的廣泛共識。

在莫斯科期間，栗戰書向無名烈士墓敬獻了花圈，參觀了列寧故居。