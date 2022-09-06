中國外交部新增發言人 70後毛寧最年輕 比趙立堅小一個月

毛寧是中國外交部最年輕的發言人。(取材自中國外交部網站)

中國外交部新任發言人毛寧5日正式主持外交部例行記者會，成為外交部第33任新聞發言人。毛寧是湖南人、70後，曾任駐美國使館參贊、外交部亞洲司副司長等職務，外交部現任發言人有四位，毛寧是外交部最年輕的發言人。

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央視新聞報導，毛寧在自我介紹時說，新聞發言人對她來說是一個全新的崗位，她將向自己的前任學習，和同事們一道及時、準確、全面介紹中國的外交政策和外交理念，致力於增進中國與世界的相互了解。「我會認真準備每一場記者會，真誠對待每一位記者朋友，用心回答每一個問題，期待與大家保持良好的溝通與合作，也希望得到大家的支持。」

毛寧現任外交部新聞司副司長一職。據外交部發言人汪文斌介紹，毛寧從事外交工作已經27年，曾長期從事亞洲方向的工作，有豐富的外交工作經驗和良好的溝通能力，相信她會很快和中外記者朋友們建立起良好的工作關系，也希望大家像支持歷任外交部發言人一樣支持毛寧副司長的工作。

外交部自1983年建立新聞發言人制度，是最早設立固定新聞發布機制的中國政府部委之一。

另據外交部網站消息，外交部現任發言人有四位：華春瑩 、汪文斌、趙立堅 和毛寧。四人都是70後，毛寧是最年輕的一位。

公開資料顯示，毛寧，女，漢族，1972年12月生，本科畢業於湖南師範大學，碩士研究生畢業於外交學院。

毛寧曾先後任外交部亞洲司朝鮮半島事務辦公室主任、中日韓合作秘書處副秘書長、駐美國使館參讚、外交部亞洲司副司級幹部、外交部亞洲司政工參讚、外交部亞洲司副司長等。

毛寧是現任發言人中最年輕的一位。華春瑩出生於1970年，汪文斌出生於1971年，趙立堅出生於1972年11月。毛寧比趙立堅小一個月。

在5日的例行記者會上，有記者提問，日前，國家計算機病毒應急處理中心和360公司分別發布了關於西北工業大學遭受美國國家安全局網路攻擊的調查報告，顯示美國國家安全局下屬的特定入侵行動辦公室針對中國的網路目標實施了上萬次惡意網路攻擊。中方對此有何評論？

毛寧說，該調查報告揭露了美國政府對中國進行網路攻擊的又一實例。

毛寧指出，美方行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人信息安全。中方強烈譴責，要求美方作出解釋並立即停止不法行為。