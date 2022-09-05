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中連續7個月減持美債 4主因

記者林茂仁／綜合報導
中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）
中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

美財政部最新公布資料顯示，6月中國持有美國國債總額下降130億美元至9678億美元，持有占比降至13.02%，是美債的第二大持有國，僅次於日本，這也是中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。

澎湃新聞報導，中國建設銀行金融市場部研究員曹譽波分析，中國減持美債有四個主要原因：

1.應對美債收益率上升預期下的技術性操作

在美債收益率上行階段，外國投資者傾向於減持美債資產以降低資產損失，當美債收益率下行時再增持；從投資者行為角度，外國投資者更偏好於右側操作，顯示出投資行為的審慎性。

市場預計聯準會在今年剩下的三次議息會議上將延續鷹派立場。受此影響，世界各國持有美債規模不約而同下降。

2.俄烏衝突背景下金融安全維護的戰略舉措

俄烏衝突已持續超過6個月，以美國為首的西方多國對俄羅斯發起多輪制裁，其中包括限制俄羅斯央行外匯儲備的自由使用，以降低俄羅斯央行通過出售外儲資產抵禦西方經濟金融制裁的能力。

目前全球化趨勢出現明顯擾動，大國博弈和競爭再起。美國凍結他國美元資產儲備的手段，令各國央行對外儲中美元資產的安全性存疑，因而尋求逐步降低美元資產占比，以維護儲備資產的金融安全。

3.基於國際關係複雜情形下的長期趨勢

中國在經濟快速增長中，通過經常專案盈餘而積累外匯資金，其中部門外匯資金用於購買美債形成外匯儲備。

從占比看，中國持有的美債占外國投資者持有總額的比重在2011年達到28.17%的峰值，隨後逐年下降，表明2011年美債評級下調事件後，不確定性事件頻發導致美債的安全性大不如前，中國配置美債資產行為愈發謹慎，少配、減配成為主要策略。

4.全球貨幣體系去美元化的重要內容

去美元化進程因美元國際地位的高估而悄然進行著，加之近年來貿易保護主義升溫，美國聯準會貨幣政策外溢性大大增強，資本流動對以新興市場國家為代表的經濟體的擾動更為頻繁，各國去美元化的動能相應增強。

在去美元化的同時，人民幣國際化進程穩步推進。目前，人民幣是全球第五大支付貨幣，跨境貿易結算份額全球第三，人民幣國際支付占比穩居國際前列。此外，境外投資者持續增持中國債券，證券市場持續開放，人民幣國際使用場景得到充實和豐富。

投資 央行 俄羅斯

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