中通過反電詐新法 12.1起加強海外緝兇

中國9月2日通過「反電信網路詐騙法」，對境外詐騙有所規範。圖為2019年6月26日，柬埔寨移民總局將63名電信網路詐騙嫌犯移交中方。（取材自外交部官網）

二十大前，全國人大2日通過「反電信網路詐騙 法」，當中針對境外詐騙損害民眾權益的情況，明文規定可追究責任，並將加強推進跨境電信網路詐騙犯罪打擊治理。官媒分析，這部快速精準的「小切口」立法，可同時達到對犯罪嚴厲打擊懲處，並發揮「反詐看門人」的作用，藉由構築起一道預防網絡電信詐騙的保護盾，全面加大對詐騙犯罪的懲治力度。

第13屆全國人大常委會第36次會議昨在北京 舉行閉幕會，表決通過「反電信網路詐騙法」，自2022年12月1日起施行。根據該法，政府將對境內的電信網路詐騙活動或中國公民在境外實施的電信網路詐騙活動，以及對境外組織、個人對境內實施電信網路詐騙活動等以致損害國家或者公民利益者，依法追究責任。

其中並規定，「對前往電信網絡詐騙活動嚴重地區的人員，出境活動存在重大涉電信網絡詐騙活動嫌疑的，移民 管理機構可以決定不准其出境」；以及「因從事電信網絡詐騙活動或者關聯犯罪受過刑事處罰的人員，可以按照國家有關規定記入信用紀錄」。

央視引述中國社會科學院大學副校長、互聯網法治研究中心主任林維分析該法指出，電信網絡詐騙犯罪活動形勢嚴峻，已經到了相關制度必須發力的地步。過去治理電信網絡詐相關法律分散且針對性不強，這次特別一次性專門立法，尤其是涉及金融、通信、互聯網領域，也包括覆蓋到個人信息保護等領域。這部「小切口」、快速精準的立法，將能有效對這類犯罪進行嚴厲打擊懲處。

林維表示，法律從「小切口」出發，對過去的一些規定，從綜合治理、源頭治理和全鏈條治理上做了一個比較好的法律設計，為打擊犯罪和綜合長遠的治理提供了有力支撐。這部法律還發揮了「反詐看門人」的功能，也就是構築起電信網絡詐騙所涉及的電信、互聯網、銀行等機構和單位，發揮好「反詐看門人」的監督管理的責任與作用。

林維表示可從兩方面看待這部法律的懲處力度。一是沒有涉及刑事責任，主要還是行政責任和其他責任，但對包括電信業務經營者、互聯網服務的提供者等違法行為都做了詳細規定，還要對被害人的損失承擔相應的民事責任。二是現在電信網絡詐騙行為很多都跟境外有關，所以該法對出境做了很多限制，這可能會使這些人員在使用電信以及使用其他服務上，有一些暫停、限制措施，都體現了這部法律的力度。