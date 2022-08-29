我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

罕見 中國多型戰機首飛試飛員 公開亮相

中國新聞組／北京29日電
2022年中國空軍航空開放活動在長春舉行。圖為一架殲20飛行展示，剛參加完圍台軍演。（中新社）
2022年中國空軍航空開放活動在長春舉行。圖為一架殲20飛行展示，剛參加完圍台軍演。（中新社）

從殲5到殲10、殲16，再到殲20、運20、直20，每一次當飛機由圖紙變為現實，他們都是第一個將它飛上天的人，這些試飛員被譽為「刀尖上舞者」。空軍殲16、殲20、運20等多型號戰機首飛試飛員日前在記者見面會上罕見公開亮相。

空軍航空開放活動暨長春航空展目前正在吉林長春舉行。據央視軍事及中新社等報導，空軍新聞發言人申進科大校27日在上述活動的記者見面會上首次公布六型戰機首飛試飛員名單。

空軍航空開放活動暨長春航空展記者見面會現場。（視頻截圖）
空軍航空開放活動暨長春航空展記者見面會現場。（視頻截圖）

其中，空軍殲16首飛試飛員李國恩在記者會上表示，70年來，中國試飛力量實現了從無到有，由弱變強的轉變。中國試飛員隊伍成長已實現體系化、系統化、規模化。今天中國的試飛員隊伍已經可以與西方強國比肩。

試飛員到底是一個怎樣的職業？李國恩的回答是：試飛是快樂的職業，試飛是飛行員增長知識的職業，試飛員是勇敢者的職業。

李剛是殲20首飛試飛員。2011年1月11日，李剛駕駛殲20成功完成首飛，一共18分鐘。飛完之後，他還覺得不過癮。

在接受南方都市報專訪時，李剛表示，這10年，他不僅僅親身感受到中國空軍裝備的飛速發展，更重要的是感受到從設計、製造、試飛、使用這幾個方面，面向實戰的理念有了全面、巨大的提升，從一開始，就把交付給部隊好用、管用的武器裝備作為他們的終極目標。

運20首飛試飛員鄧友明。（視頻截圖）
運20首飛試飛員鄧友明。（視頻截圖）

鄧友明是空軍運20首飛試飛員。他說，在運20的試飛中，中國向世界展現國產大型運輸機在首飛三年後即列裝部隊的「中國速度」，助力中國空軍形成戰略運輸、戰略投送、戰略支援的能力。

空軍試飛部隊誕生於1952年。70年來，從組建初期的戰傷飛機修復試飛，到相繼把殲20、運20、直20等大國重器飛上藍天、列裝部隊，推動新中國航空武器裝備實現歷史性跨越。

香港文匯報報導，知名時事評論員宋忠平指出，中國戰機能夠實現從過去對發達國家戰機的望塵莫及到望其項背，再到如今的並駕齊驅，試飛員發揮重大作用。

他說，試飛員既要試飛出一型戰機的性能是否可靠，也需要試出這款戰機的極限性能到底如何，戰機的改型也需要試飛員來進行試飛，他們是當之無愧的「刀尖上的舞者」。

另據新華社報導，26日至30日的長春航空展中，以殲20戰鬥機的表演最受矚目，殲20完成大仰角穿雲、小角度躍升、斜半扣轉彎等多個超高難度動作。中國空軍新聞發言人申進科說，這架展示的殲20來自空軍「王海大隊」，這支部隊剛剛參加位台灣周邊海空域組織的聯合演訓，是空軍第一支列裝殲20的作戰部隊。

香港

上一則

唐山打人案 查保護傘、法辦28人 官方：4女遭性侵是虛假資訊

下一則

運油20 、殲16新型戰機 投入中俄聯合巡航

延伸閱讀

5月部署來首次 美軍的黎波里號兩棲攻擊航母進入南海

5月部署來首次 美軍的黎波里號兩棲攻擊航母進入南海
斯洛伐克俄製戰機退役 捷克、波蘭將協助守衛領空

斯洛伐克俄製戰機退役 捷克、波蘭將協助守衛領空
罕見同場… 長春航空展 「20系列」戰機齊亮相

罕見同場… 長春航空展 「20系列」戰機齊亮相
長春航空展／秀反導裝備 解放軍：「竹竿」更長更準

長春航空展／秀反導裝備 解放軍：「竹竿」更長更準

熱門新聞

中國國家海關總署公布，自31日起0時起，取消對出入境人員核酸檢測訊息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。圖為上海機場邊檢站。(取自澎湃新聞)

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

2022-08-25 09:18
一名中年婦女對著使館外的抗議民眾大罵髒話並比中指，網友比對是中駐美公使徐學淵。(擷自自由亞洲電台推特)

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

2022-08-21 11:08
在美購房的愛國大V司馬南，目前被禁言。（取材自微博）

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

2022-08-23 11:00
任志強身著囚衣，和其他獄友一同做著木工，表情有些凝重。（取材自推特）

因言獲罪判18年「中國前地產大亨」任志強入獄照首曝光

2022-08-23 20:02
「萬里長江第一閣」觀音閣2020年照片(左)與現在對照。(取自荊楚網、中新社)

鄂州水位157年最低 「長江第一閣」露出全貌

2022-08-21 09:54
澳洲華裔記者成蕾。（Getty Images）

前澳籍中媒記者成蕾獄中生活曝光 4人輪睡1床

2022-08-25 09:54

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子