罕見 中國多型戰機首飛試飛員 公開亮相

2022年中國空軍航空開放活動在長春舉行。圖為一架殲20飛行展示，剛參加完圍台軍演。（中新社）

從殲5到殲10、殲16，再到殲20、運20、直20，每一次當飛機由圖紙變為現實，他們都是第一個將它飛上天的人，這些試飛員被譽為「刀尖上舞者」。空軍殲16、殲20、運20等多型號戰機首飛試飛員日前在記者見面會上罕見公開亮相。

空軍航空開放活動暨長春航空展目前正在吉林長春舉行。據央視軍事及中新社等報導，空軍新聞發言人申進科大校27日在上述活動的記者見面會上首次公布六型戰機首飛試飛員名單。 空軍航空開放活動暨長春航空展記者見面會現場。（視頻截圖）

其中，空軍殲16首飛試飛員李國恩在記者會上表示，70年來，中國試飛力量實現了從無到有，由弱變強的轉變。中國試飛員隊伍成長已實現體系化、系統化、規模化。今天中國的試飛員隊伍已經可以與西方強國比肩。

試飛員到底是一個怎樣的職業？李國恩的回答是：試飛是快樂的職業，試飛是飛行員增長知識的職業，試飛員是勇敢者的職業。

李剛是殲20首飛試飛員。2011年1月11日，李剛駕駛殲20成功完成首飛，一共18分鐘。飛完之後，他還覺得不過癮。

在接受南方都市報專訪時，李剛表示，這10年，他不僅僅親身感受到中國空軍裝備的飛速發展，更重要的是感受到從設計、製造、試飛、使用這幾個方面，面向實戰的理念有了全面、巨大的提升，從一開始，就把交付給部隊好用、管用的武器裝備作為他們的終極目標。

運20首飛試飛員鄧友明。（視頻截圖）

鄧友明是空軍運20首飛試飛員。他說，在運20的試飛中，中國向世界展現國產大型運輸機在首飛三年後即列裝部隊的「中國速度」，助力中國空軍形成戰略運輸、戰略投送、戰略支援的能力。

空軍試飛部隊誕生於1952年。70年來，從組建初期的戰傷飛機修復試飛，到相繼把殲20、運20、直20等大國重器飛上藍天、列裝部隊，推動新中國航空武器裝備實現歷史性跨越。

香港 文匯報報導，知名時事評論員宋忠平指出，中國戰機能夠實現從過去對發達國家戰機的望塵莫及到望其項背，再到如今的並駕齊驅，試飛員發揮重大作用。

他說，試飛員既要試飛出一型戰機的性能是否可靠，也需要試出這款戰機的極限性能到底如何，戰機的改型也需要試飛員來進行試飛，他們是當之無愧的「刀尖上的舞者」。

另據新華社報導，26日至30日的長春航空展中，以殲20戰鬥機的表演最受矚目，殲20完成大仰角穿雲、小角度躍升、斜半扣轉彎等多個超高難度動作。中國空軍新聞發言人申進科說，這架展示的殲20來自空軍「王海大隊」，這支部隊剛剛參加位台灣周邊海空域組織的聯合演訓，是空軍第一支列裝殲20的作戰部隊。