反制Chip 4 中韓簽文件鞏固供應鏈 兩國將在第三方市場合作

中韓27日簽署部門間「關於加強產業鏈供應鏈合作」等三合作文件，圖為第二屆韓國（山東）進口商品博覽會日前在山東省威海市舉行。（新華社）

在美國拉攏南韓 重組高科技供應鏈 之際，中韓在8月27日簽署部門間「關於加強產業鏈供應鏈合作」等三合作文件（韓方稱就深化供應鏈合作首次簽署諒解備忘錄等文件），雙方並決定新設司局級協調協商機制，討論今後供應鏈事宜。這是中韓自2020年10月以後，再次舉行經濟部長會議。中美拉攏南韓的角力，將進一步擴大。

美中貿易戰開打以來，美國頻對中國高科技產業祭出「卡脖子」制裁，其中以半導體供應鏈為重中之重。美國並積極推動組成晶片四方聯盟（Chip 4），預定9月初舉行籌備會議，針對北京 的意味濃厚。這次中韓簽署加強產業鏈供應鏈合作文件，因而更受關注。

中國國家發展改革委（發改委）發布，發改委主任何立峰和南韓副總理兼企劃財政部長秋慶鎬27日以視訊方式，共同出席中韓經濟部長會議。

據發布，雙方在會上簽署了部門間「關於加強經濟領域務實合作」、「關於加強產業鏈供應鏈合作」及「關於中韓第三方市場合作」重點項目三份合作文件和會議紀要。雙方也同意，適時在中國舉辦首屆「中韓經濟領域務實合作交流會」，以有效促進兩國政府、地方城市、企業、智庫在產業契合度高的領域開展政策交流和務實合作。

中國代表強調，雙方需共同維護兩國和全球「產業鏈供應鏈安全穩定暢通」，並稱，中方有信心有條件有能力推動下半年經濟持續向好，保持經濟社會大局穩定，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

中國發改委國際司主要負責人指，雙方將根據需要，就兩國產業鏈供應鏈相關政策交換意見，穩步推進在新興產業領域的合作。

另據韓聯社報導，何立峰與秋慶鎬出席會議，雙方首次就深化供應鏈合作達成一致，並簽署諒解備忘錄；決定新設司局級協調協商機制，確保在供應鏈不穩時的溝通管道，還商定進一步加強兩國政策溝通。這是兩國時隔近兩年再次舉行經濟部長會議。

雙方還決定擴大「碳中和」政策交流，以達成碳中和目標。將此前以「治霾」為重點的合作，擴大至環保低碳發電領域，並在國際社會繼續開展氣候、環境領域合作。

報導指，以備忘錄為基礎，兩國將深化交流，每年聯合舉行民間部門也將參與的「韓中經濟合作交流會」。雙方還簽署了重點在於共同進軍第三國的諒解備忘錄，以深化兩國企業正在進行的5大項目合作。

雙方還共享文化產業等服務產業發展經驗，深化文化交流合作。韓方強調遊戲、影像、廣電、文創內容等文化領域發展的重要性，中方則提議韓中在健康、養老等生活服務領域開展合作。