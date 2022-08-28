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美兩巡洋艦航經台灣海峽 解放軍：全程跟監警戒掌握

記者陳言喬／即時報導
美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）稍早前行經菲律賓海。（美聯社）
美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）稍早前行經菲律賓海。（美聯社）

路透報導，美國海軍兩艘巡洋艦通過台灣海峽。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校28日表示，解放軍東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

路透引述不願透露姓名的官員們表示，此次行動由美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）及「安堤頓號」（Antietam）進行，行動持續進行中。文中指出，類似行動通常持續約8至12小時，並受到中國軍方密切監控。這是美國眾議院議長裴洛西訪台引發緊張情勢升溫後，美軍首次進行此類行動。

東部戰區發言人施毅28日下午就此表示，美兩艘巡洋艦過航口灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍#東部戰區#對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

解放軍近日頻在台海周遭演習，最近一場是福建海事局微信公眾號「福建海事」24日發出航行警告指，26日6時至21時，和27日6時至21時將在福清市沙埔鎮目魚島，和莆田市南日鎮東月嶼附近海域實彈射擊訓練。

另，解放軍東部戰區26日晚間發布消息稱，東部戰區日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演訓，並釋出多張演練圖片。北京青年報旗下微信公眾號《政知道》指出，東部戰區此前曾提過「常態組織台海方向戰備警巡」。但在台島周邊海空域進行「常態化軍事行動」，則是首次提到。

美艦「安堤頓號」（Antietam）先前在日本海域照。（美聯社）
美艦「安堤頓號」（Antietam）先前在日本海域照。（美聯社）

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