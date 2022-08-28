美兩巡洋艦航經台灣海峽 解放軍：全程跟監警戒掌握

美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）稍早前行經菲律賓海。（美聯社）

路透報導，美國海軍兩艘巡洋艦通過台灣海峽。解放軍 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校28日表示，解放軍東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

路透引述不願透露姓名的官員們表示，此次行動由美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）及「安堤頓號」（Antietam）進行，行動持續進行中。文中指出，類似行動通常持續約8至12小時，並受到中國軍方密切監控。這是美國眾議院議長裴洛西訪台引發緊張情勢升溫後，美軍首次進行此類行動。

東部戰區發言人施毅28日下午就此表示，美兩艘巡洋艦過航口灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍#東部戰區#對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

解放軍近日頻在台海周遭演習，最近一場是福建海事局微信 公眾號「福建海事」24日發出航行警告指，26日6時至21時，和27日6時至21時將在福清市沙埔鎮目魚島，和莆田市南日鎮東月嶼附近海域實彈射擊訓練。